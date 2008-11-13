ABD'de 700 milyar dolarlık paket farklı kullanılacak

ABD'de hükümet finans sektörü için öngörülen 700 milyar dolarlık kurtarma paketinin, giderek büyüyen resesyon tehlikesi karşısında farklı bir şekilde kullanılacağını açıkladı.



Paketin, öncelikli olarak bankalar ve diğer yatırımcıların elindeki hacizli ipotek alacağı ve konut kredisi destekli menkul kıymetleri satın almak için kullanılmayacağını belirten Hazine Bakanı Henry Paulson, bu uygulamanın finans sisteminde istikrar sağlanmasına pek katkıda bulunmayacağının ortaya çıktığını kaydetti.



Bunun yerine mali kaynakların, krizden darbe yiyen bankalara finans desteği olarak aktarılmasının öngörüldüğünü söyleyen Hazine Bakanı, ayrıca bankaların dışında, öğrenim kredisi ve kredi kartı borçları gibi, finans sektörünün diğer dallarına da destek olunmasının planlandığını açıkladı.

