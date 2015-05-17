T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'de 7 Haziran seçimi için oy verme işlemi başladı

31 Mayıs'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy çuvalları mühürlenerek sayılması için 1 Haziran'da Türkiye'ye gönderilecek

17 Mayıs 2015 00:34

ABD’de New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın 5. katındaki salona gelen vatandaşlar burada bulunan 3 sandıkta Başkonsolosluk ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde oylarını kullanıyor.

New York Başkonsolosluğu'nun görev bölgesinde New York'la beraber New Jersey, Delaware ve Pensilvanya bulunuyor. Bu dört eyaletteki 34 bin 757 seçmen 31 Mayıs saat 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

Seçmenler her gün saat 10.00-19.00 arasında New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın 5. katındaki sandıklarda oy kullanabilecek. Oy kullanabilmek için seçmenlerin beraberlerinde TC kimlik numaralarının yer aldığı kimlik belgelerini ya da pasaportlarını getirmeleri gerekiyor.

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da, oy verme işleminin ilk saatlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için salonda hazır bulundu.

31 Mayıs'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy çuvalları mühürlenerek sayılması için 1 Haziran'da Türkiye'ye gönderilecek.

 

ETİKETLER

abdseçimsandıktürkiye7 haziranhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24