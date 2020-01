ABD'de 7 Haziran seçimi için oy verme işlemi başladı

ABD’de New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın 5. katındaki salona gelen vatandaşlar burada bulunan 3 sandıkta Başkonsolosluk ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde oylarını kullanıyor.

New York Başkonsolosluğu'nun görev bölgesinde New York'la beraber New Jersey, Delaware ve Pensilvanya bulunuyor. Bu dört eyaletteki 34 bin 757 seçmen 31 Mayıs saat 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

Seçmenler her gün saat 10.00-19.00 arasında New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın 5. katındaki sandıklarda oy kullanabilecek. Oy kullanabilmek için seçmenlerin beraberlerinde TC kimlik numaralarının yer aldığı kimlik belgelerini ya da pasaportlarını getirmeleri gerekiyor.

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da, oy verme işleminin ilk saatlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için salonda hazır bulundu.

31 Mayıs'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy çuvalları mühürlenerek sayılması için 1 Haziran'da Türkiye'ye gönderilecek.