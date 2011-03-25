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Dünya

ABD'DE 6 KİŞİDEN BİRİ LATİN KÖKENLİ WASHINGTON (A.A)

25 Mart 2011 21:22

-ABD'DE 6 KİŞİDEN BİRİ LATİN KÖKENLİ WASHINGTON (A.A) - 25.03.2011  - ABD'de Latin kökenli nüfus hızla artarken, ülkede her 6 kişiden 1'inin Latin kökenli olduğu belirtiliyor.  ABD Nüfus Bürosu'nun son verilerine göre, 308 milyon nüfusluk ülkede, Latin kökenli (Hispanik) nüfus, 50 milyonu geçti. Son 10 yılda nüfusu etnik köken itibariyle çeşitlenen ABD'de, Hispanik nüfus, toplam nüfusun yüzde 16'sını oluşturuyor. Hispanik nüfus, ülkede 2000'den bu yana yüzde 43 büyüdü. Buna göre, ABD'de her 6 kişiden biri Hispanik.  Beyaz nüfus, artış oranları düşük olsa da 196 milyon civarında ve genel nüfusda yüzde 64'ü buluyor. Ülkede, Asya kökenliler on yıl içinde yüzde 43 oranında büyürken, Afro-Amerikan nüfus ise 40 milyon ile genel nüfusun yüzde 12.6'sını oluşturuyor.

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