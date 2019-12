ABD'de 6 bankanın sermayeye ihtiyacı var

ABD'de stres testine giren 19 bankadan en az altısının ek sermayeye ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Bankalar sermaye ihtiyaçlarının çoğunu imtiyazlı hisse senetlerini, adi hisse senetlerine çevirerek karşılayacak.



Cnbc-e'de yer alan Reuters kaynaklı bir habere göre ABD'de stres testi uygulanan 19 bankadan en az altısının ek sermayeye ihtiyaç duyacağı bildirildi.



Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bankalar sermaye ihtiyaçlarının çoğunu imtiyazlı hisse senetlerini, adi hisse senetlerine çevirerek karşılayabilir.



ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, daha önce bankaların çeşitli yollarla sermaye arttırabileceğini söylemişti.



Geithner, imtiyazlı hisselerin adi hisseye çevrilmesi dışında, bankaların sektörden ya da devletten kaynak bulabileceğini ifade etmişti. Ancak devletten yardım alınması halinde, hükümetin bankalar üzerindeki baskısını arttırması bekleniyor.



Uzmanlar, ABD hükümetinin işe banka yöneticilerinin işine son vererek başlayabileceğini belirtiyor.



Bu arada, Bank of America CEO'su Kenneth Lewis'in bankadaki geleceği, bugün yapılacak yıllık hissedarlar toplantısında şekillenecek. ABD’nin en büyük emeklilik fonu Calpers'in Lewis’e verdiği desteği geri çektiği ve Lewis'in CEO'luk koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.



Bank of America'nın sermaye ihtiyacına ilişkin bir analiz ise, yatırım bankası Friedman, Billings, Ramsey Analisti Paul Miller'dan geldi. Miller, Bank of America’Nın 60 ila 70 milyar dolar sermayeye ihtiyacı olduğunu öne sürdü.



Diğer yandan, Citigroup’un ABD hükümetiyle sermaye yeterliliği konusunda görüşmeler yürüttüğü ve sermaye arttırımı durumunda, bunu devletin desteğiyle gerçekleştirmek istemediği bildirildi.



Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, banka imtiyazlı hisseleri adi hisseye çevirmeyi düşünebilir. Citigroup’un, stres testi sonuçları açıklandıktan sonra 52.5 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedini adi hisse senedine çevirebileceği belirtiliyor.