ABD’de 16 eyalet kapılarını Suriyeli mültecilere kapatmaya hazırlanıyor

ABD’de Texas, Arkansas, Alabama ve Michigan eyaletlerinin valileri, Paris’te yaşanan saldırının ardından Suriyeli mültecilerin bu eyaletlere girişini engellemek için çalışma başlattı. Dördü de Cumhuriyetçi Partili olan valiler, Suriyeli mültecilerin terör potansiyeli taşıdığını iddia etti.

Suriyelilere kapılarını kapatmaya hazırlanan eyaletler şunlar: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, Kuzey Carolina, Ohio, Teksas ve Wisconsin.

Texas Valisi Greg Abbott, Başkan Barack Obama’ya bir mektup yazarak Suriyeli mültecilerin eyalete girişine izin vermeceğini belirtti. Mektubunda, “Amerikan’ın insani merhameti sömürülerek Amerikalıların hayatını tehlikeye atabilir.” diyen Abbott, ne Başkan Obama’nın ne de federal yetkililerin gelen Suriyeli mültecilerin terör faaliyetlerinde bulunmayacağını garanti edemeyeciğini savundu. Abbott, “Sorumsuzca kapımızı açmak vatandaşlarımızı kabul edilemez bir tehlikeye sokmaktır.” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, Paris saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Başkan Obama’nın 2016 yılında 10 bin Suriyeli göçmen alma kararında bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

Başkan Obama ise, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada terörden en çok zarar görenlerin Suriyeli mülteciler olduğunu belirtmişti. Obama konuşmasında, “Onlar anne-baba, onlar çocuk, onlar yetim ve bu şiddete maruz kalanlara kalbimizi kapatmamamız ve göçmen sorununu en az terör sorunu kadar ele almamız çok önemli ve bunun G20’de tekrar tekrar vurgulanmasından memnunum.” ifadelerine yer vermişti.