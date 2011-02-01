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Dünya

ABD'DE 4 BİN 400 UÇUŞ İPTAL CHICAGO (A.A)

01 Şubat 2011 20:30

-ABD'DE 4 BİN 400 UÇUŞ İPTAL CHICAGO (A.A) - 01.02.2011 - ABD'de fırtına ve kar yağışı nedeniyle 4 bin 400 kadar uçuş iptal edildi. Hava trafiğine ilişkin haberler veren FligtAware sitesindeki haberde, hava yolu şirketlerinin önlem olarak birçok seferi iptal ettiği belirtildi. Kötü hava koşullarından en çok etkilenen yerin Chicago'daki havaalanı olduğu ve burada 800 kadar uçuşun iptal edildiği belirtiliyor. Amerikan nüfusunun üçte birinden fazlasının da fırtınadan olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.

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