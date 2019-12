-ABD'DE "KARA CUMA" ÇILGINLIĞI NEW YORK (A.A) - 25.11.2010 - ABD'de geleneksel olarak kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü'nün ertesi günü, ''Kara Cuma'' olarak adlandırılan indirimli alışveriş çılgınlığı için mağazalar kapılarını bu yıl perşembe gecesi 22:00'den itibaren açıyor. Elektronikten tekstile büyük indirimlerin yapıldığı ''Kara Cuma'nın'', bu yıl, geçen senelere oranla daha hareketli geçmesi bekleniyor. New York yakınlarındaki dünyanın en büyük açık alan alışveriş merkezlerinden Woodburry Premium Outlets'in perşembe akşamı 22.00'de alışveriş tutkunları için kapılarını açacağı açıklanırken, önde gelen markalarını içinde barından Woodburry'de indirimlerin yüzde 90'a kadar varacağı öğrenildi. Bazı internet sitelerinde, ABD'de 2010 yılı Kara Cuma'sının en çok talep edilen ürünü olan iPad'lerin elektronik eşya satan mağazalarda 399 dolara kadar ineceği söylenirken, özellikle bazı LCD televizyonlar da indirimlerin yüzde 50'yi geçeceği belirtildi. Tommy Hillfiger, Gap, Timberland, Nike, Adidas gibi önde gelen markaların da ABD'deki bazı mağazalarını perşembe akşamı 22:00'de açarak sabaha kadar müşteri kabul edeceği kaydedildi. Macy's, Best Buy, Marshalls gibi alışveriş merkezleri de sabaha karşı 4:00'ten itibaren alışveriş tutkunlarını indirimlerin olduğu mağazalarına kabul edecek. -AMERİKALILAR SOKAKLARDA SABAHLAYACAK- Kara Cuma'da her yıl olduğu gibi pekçok Amerikalının birgün önceden mağaza önlerine battaniye ve yastıklarla gelmesi ve mağazalar önünde kuyruklar oluşturması bekleniyor. ABD'de ilk olarak Philadelphia'da kullanılmaya başlayan ''Kara Cuma'' terimi, Şükran Günü'nden bir gün sonra sabahları yaşanan yaya ve araç trafiğine vurgu yapmak için 1966 yılında ortaya çıktı. Kara Cuma daha sonra tüm Amerika geneline yayılarak alışveriş mağazalarının indirimler yaptığı bir gün olarak anılmaya başlandı.