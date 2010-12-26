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Dünya

ABD'DE "İTFAİYE BEBEKLERİ"  LOS ANGELES (A.A)

26 Aralık 2010 02:02

-ABD'DE "İTFAİYE BEBEKLERİ"  LOS ANGELES (A.A) - 25.12.2010 - ABD'nin Californa eyaletinde, bebeğini 'terketmek isteyen' bir anne, eyalet yasalarına uygun olarak 6 saatlik bebeğini itfaiye görevlilerine 'terketti'. Los Angeles itfaiye müdürlüğü yetkilisi Erik Scott'un verdiği bilgiye göre, 27 yaşındaki anne kundakta getirdiği 6 saatlik bebeğini, evlat edinilmesi için itfaiye görevlilerine teslim etti. İtfaiye erleri bebeğe "Noel" adını koydu. California'nın on yıllık "güvenli sığınak" yasasına göre, yeni doğan bebekler, hastanelere, itfaiye istasyonlarına, polis ve diğer kamu kurumlarına teslim edilebiliyor. Bebeğe sağlığını etkileyecek hiçbir zarar verilmemişse, bebeği terkeden kişiye herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor.  

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