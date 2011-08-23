-ABD'de "Irene" uyarısı MIAMI (A.A) - 23.08.2011 - ABD Federal Acil Yönetim Dairesi, güneyden yaklaşan İrene kasırgası nedeniyle ABD'nin doğu sahillerine tetikte olmaları çağrısı yaptı. Dairenin başkanı Craig Fugate, İrene nedeniyle doğu sahillerine tetikte olmaları çağrısında bulunurken, kasırganın doğrudan bu bölgeyi vurup vurmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti. Ulusal Kasırga Merkezi'nin yöneticisi Bill Read de en iyi tahminle, "çok büyük bir kasırga" olan Irene'nin cumartesi sabahı Carolines'e varacağını söyledi. Read, New England'ın da Irene'den etkilenmesinin muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.