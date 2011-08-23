T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de "Irene" uyarısı MIAMI (A.A)

23 Ağustos 2011 22:40

-ABD'de "Irene" uyarısı MIAMI (A.A) - 23.08.2011 - ABD Federal Acil Yönetim Dairesi, güneyden yaklaşan İrene kasırgası nedeniyle ABD'nin doğu sahillerine tetikte olmaları çağrısı yaptı.  Dairenin başkanı Craig Fugate, İrene nedeniyle doğu sahillerine tetikte olmaları çağrısında bulunurken, kasırganın doğrudan bu bölgeyi vurup vurmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.  Ulusal Kasırga Merkezi'nin yöneticisi Bill Read de en iyi tahminle, "çok büyük bir kasırga" olan Irene'nin cumartesi sabahı Carolines'e varacağını söyledi.  Read, New England'ın da Irene'den etkilenmesinin muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24