-ABD'DE "BONBON" İLE TÜRKÇE ÖĞRETİYOR WASHINGTON (A.A) - 23.11.2010 - ABD'de doğan kızına Türkçe öğretme kaygısıyla yola çıkan Sıtkı Kazancı, gönüllü olarak çıkardığı "Bonbon" dergisiyle 5 yıldır ABD ve Kanada'daki Türk çocukları ile Türkçe öğrenmek isteyen Amerikalılara Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtıyor. ABD'de yetişen Türk çocuklarının, evlerinde Türkçe konuşulsa bile okula başladıktan sonra tamamen İngilizceye yönelmesi ve Türkçe konuşmayı tercih etmemesi, evlatlarına kendi kültür ve dillerini aşılamak isteyen ailelerin en önemli kaygılarından biri. Bazı aileler, bu sorunu çocuklarını Türkçe kurslarına yönelterek, bazıları yaz tatillerini Türkiye'de daha fazla geçirerek çözmeye çalışırken, İrlandalı eşiyle ABD'de hayat kurduktan sonra doğan kızına Türk kültürünü öğretme kaygısı duyan Türk baba Sıtkı Kazancı, çocuklar için daha çekici, ama kendisi için daha meşakkatli yol seçenlerden... Kızından aldığı ilhamla çocuk yayıncılığı deneyimini birleştiren Kazancı, 5 yıldır gönüllü olarak, oyunlardan masallara, çizgi romanlardan tarihe, çocukları Türkiye'nin ve Türkçenin içine çeken "Bonbon" dergisini çıkarıyor. -"DERGİ YARDIMIMIZA KOŞTU"- ABD ve Kanada'ya, hatta Avrupa'ya uzanan, çocukların sevgisini kazanan ve artık kendisinin de kızından sonra "ikinci çocuğu" olan dergisini anlatan Kazancı, "Kızım 4 yaşına girdikten sonra, onun Türk kültüründen yoksun büyümesi kaygısını giderek daha fazla hissetmeye başladım. Benzer duyguların yakın çevresindeki arkadaşlarımda da olduğunu gözlemleyince, bu konuda adım atmaya karar verdim" dedi. ABD'de yetişen Türk çocuklarına Türkiye'yi ve Türk kültürünü öğrenmeleri için destek olmak gerektiğini ifade eden Kazancı şunları kaydetti: "Tatilde 3 ay Türkiye'ye gidip kalırlarsa çocuklarımızın Türkçeyi öğrenme şansları daha fazla oluyor. Ama mesela bizim 15 günlük tatilimizde kızımın Türkçe öğrenmesi mümkün değil. Eşim Türk olmadığı için evde Türkçe konuşamıyoruz. Dolayısıyla kızıma Türkçe öğretmem çok zor. Özel dersler aldırıyorum, ama yeterli değildi. Bu noktada derginin yardımıma koşacağına karar verdim. Çünkü Amerika'da büyüyen çocukların Türkçe öğrenmesi için ailelerin desteği şart. Çocuk evde Türkçe konuşuyor bile olsa okula başladığında, siz ona Türkçe soru sorsanız bile size İngilizce cevap veriyor. Bu çok zor bir durum ve onların Türk kültürünü öğrenmelerini, ona sahip çıkmalarını sağlamamız lazım. Ben ve derginin çıkmasına yardım eden arkadaşlarım, tüm bu duygularla elimizi taşın altına koymak istedik." -ABD'DEKİ TEK DÜZENLİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÇOCUK DERGİSİ- Dergiyi, 25 gönüllü olarak, 2 ayda bir kendi imkanları ve ciddi özveriyle çıkardıklarını belirten Kazancı, tüm hikaye ve çizgi romanları Türkçe ve İngilizce hazırladıklarını, aynı zamanda Türkiye'yi, Türk örf ve adetlerini tanıtan yazılara yer verdiklerini anlattı. Kazancı, dergiye Türk aileler ile ABD'deki bazı kütüphane ve okulların abone olduğunu, ancak Türkçe öğrenmek isteyen Amerikalılardan da ilgi gördüklerini kaydetti. Amerika ve Kanada'da 5 yıldır Türkçe-İngilizce olarak düzenli çıkan tek çocuk dergisinin "Bonbon" olduğuna dikkati çeken Kazancı, bu sürede 3 bin okuyucu kazanmaktan memnun olduklarını söyledi. Kazancı, Avrupa ve Türkiye'den de kendilerine talep gelebildiğini belirterek, "Onlar da İngilizcelerini veya çocuklarının İngilizcesini geliştirmek için dergimizi okuyor. Ama gönül ister ki daha fazla kişiye ulaşalım, neden 10 bin olmasın! Ama çocuklar büyüdüğü için okuyucu kitlemiz devamlı değişiyor ve yeni okuyucular bulmamız gerekiyor" dedi. -"KEŞKE BİZ DE DİĞER GRUPLAR GİBİ BİRBİRİMİZİ DESTEKLESEK"- Bu noktada başta aileler olmak üzere herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Kazancı şunları söyledi: "ABD'de Yahudi, Ermeni gibi diğer etnik grupların çocuk dergilerini, hem kendi hükümetleri hem de diğer tüm kuruluş ve topluluk üyeleri ciddi anlamda destekliyor. Ama Türk toplumu olarak, diğerlerine kıyasla birbirimizi çok fazla desteklemiyoruz. Belki kendi telaşımızdan, hayat kaygımızdan... Ama keşke onlar gibi biz de birbirimize sıkı bağlanabilsek burada..." Bunda Türk ailelerinin okumayı çok fazla sevmemesinin de etkili olabileceğini belirten Kazancı şöyle devam etti: "Burada insanlar, bankamatik kuyruklarında iki dakika için kitaplarını okuyor. Ama biz festivallere katıldığımızda Türk aileler, derginin CD'si olup olmadığını soruyor. Çünkü anne-babaya oturup çocuğuyla hikayeyi birlikte okumak yerine, televizyondan videoyu izletmek belki daha kolay geliyor. Ama biz bu kadar uğraşıyoruz, anne-babaların da birazcık uğraşması lazım. Hem bizi desteklesinler hem de çocuklarıyla birlikte oturup okusunlar isteriz." -ÇOCUKLAR ÖNCE OKUYUCU, SONRA EDİTÖR OLUYOR- Bu tür dergilerin aslında çocukları yaratıcılığa da ittiğini, dergiyle birlikte büyüyen kızının şimdilerde dergi için sayfalar hazırladığını anlatan Kazancı, bu sayede çocukların Türkçe ve Türk kültüründen de kopmadığını ifade etti. Kazancı, "Sadece benim kızım değil, birçok okuyucumuzun çocukları dergiye katkıda bulunmaya başladı. Yani başlangıçta derginin okuyucusu oluyorlar, sonra dergiyi hazırlamaya başlıyorlar. Dergimiz bu şekilde sürebilsin istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan ABD'de çocuklara Türkçe öğretmede, "Turkey" sözcüğünün "hindi" ile eş anlamı olmasının da bazen sorun yarattığına işaret eden Kazancı, "Mesela biz Türk kültürünü tanıtmak için okullardaki kültürler arası programlara afişler, dergiler gönderiyoruz. Ama çocuklar, 'turkey' diye bizim çocuklarla alay edebiliyor. Bu nedenle kendimizi daha iyi tanıtmamız, sevdirmemiz lazım" dedi. -IPHONE'DA ÇOCUKLARA TÜRKÇE-İNGİLİZCE MASALLAR- Yeni çalışmalarını da anlatan Kazancı, derginin CD'lerinin çıktığını, Iphone'da da 60 civarında Türkçe masal içeren "Bonbon" uygulaması başlattıklarını söyledi. Uygulamayı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca da çıkarmayı planladıklarını, bu sayede Türkiye'deki ailelerin de çocuklarına yabancı dil öğretebileceklerini anlatan Kazancı, "İlerleyen zamanda uygulamayı yazılarla da desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Kazancı, Türkiye'de çocuklarına İngilizce öğretmek isteyen ailelerin ise dergilerine www.bonbonkids.com adresinden internet aboneliğiyle ulaşabileceğini belirterek, "Böylece çocuklar, yaşayan Amerikan İngilizcesini basit şekilde öğrenip pratik yapma imkanı bulabilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, 5 yıllık materyallerini "e-book" olarak toplayıp, tüm dünyaya dağıtmayı ve dergiyi internet ortamında da yayımlamayı düşündüklerini belirten Kazancı, "Bu gönüllü bir oluşum, herkesten destek bekliyoruz. Çocuklarımızın Türk kültürümüzü tanıması ve unutmaması için yardıma ihtiyacımız var" dedi.