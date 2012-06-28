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Dünya

ABD'de 32 bin kişi yangından kaçıyor

Yangının çıktığı yerlerde insanların dumandan nefes alabilmek için yüzlerini tişörtler ve mendillerle kapattığı bildirildi

28 Haziran 2012 01:49

ABD'nin Colorado eyaletinde devam eden orman yangınları nedeniyle 32 binden fazla bölge sakinine bulundukları yerleri tahliye etmeleri çağrısında bulunuldu.

Orman yangınlarının itfaiyecilerin çevrelediği hatlara kadar sıçradığı belirtilirken, yangınların Colorado Springs kentine yöneldiği, aralarında Hava Kuvvetleri Akedemisi personelinin de bulunduğu 32 binden fazla insan için acilen bölgeyi terk etmeleri emri verildiği kaydediliyor. 
 
İtfaiye yetkilisi Rob Dyerberg, yangının yayıldığı alanın gece yarısı iki katına çıkarak 62 kilometrekareye çıktığını söyledi.
 

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