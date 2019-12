-ABD'DE 23 NİSAN COŞKUSU NEW YORK (A.A) - 24.04.2011 - ABD'nin New York kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Manhattan'da Wall Street'te bulunan Boğa Heykeli'nin önünde düzenlenen törene BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, Eğitim Ataşesi İbrahim Demirer, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kaya Boztepe, New York'ta yaşayan Türkler ve çocuklar katıldı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle törene katılanlar zor anlar yaşadı. Milli marşın söylenmesinin ardından göndere Türk bayrağı çekildi. Atatürk İlköğretim Okulu tarafından Amerikan Yerlileri Müzesi'nde çocuklar için çeşitli gösteriler. Büyükelçi Apakan, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın TBMM'nin açılış tarihi olduğunu belirterek, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye'nin geleceğini sahiplenecek çocukların eğitimine çok önem verdiğini söyledi. Çocukların bayramını kutlayan Apakan, bugünün cumhuriyetin kuruluşu ve ulusun fedakarlığının göstergesi olduğunu kaydetti. Başkonsolos Samsar ise konuşmasına Atatürk'ten bir alıntıyla başlayarak, ailelerden çocuklarının eğitimine önem vermelerini istedi. Samsar, ''Türkiye'nin geleceği çocukların alacağı iyi ve kaliteli eğitimle garanti altına alınacaktır. Türk nesilleri iyi yetiştirilirse Türkiye Cumhuriyeti ileri gidecektir'' dedi. BÜYÜKELÇİNİN KOLTUĞUNA 6 TALİP ÇIKTI ABD'nin başkenti Washington'daki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini şenlik alanına dönüştürdü. Bülükelçiliğin salonunda düzenlenen etkinlik, ABD'deki Türk toplumunu ve Amerikalı aileleri bir araya getirdi. Etkinliğe ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla, en süslü elbiselerini giyip gelen minikler, yanaklarına Türk bayrağı çizdirdi. Elçiliğin çocuklar için süslenmiş salonunda yerlerini alan minikler, abla ve ağabeylerinin gösterilerini izleyip kendilerine armağan edilen bu günü doyasıya, bayram tadında yaşadı. Etkinlikte, Washington ve çevresi ile New York gibi şehirlerdeki Türk okulları ve kurslarından gelen öğrenciler sahne aldı. Karadeniz ve Burdur havalarından zeybeğe kadar birbirinden güzel halk oyunları sunuldu, şiirler okundu, şarkılar söylendi. Bir Amerikan okulundan öğrenciler de konuk olarak katılarak performanslarını sergiledi. Şenlik alanına dönüşen büyükelçilikte gönüllerince eğlenen çocuklar, büyükelçilikten ayrılırken kendileri için hazırlanmış hediyeleri aldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulu Önder Atatürk'ün güçlü ve zorlu bir mücadeleyle gerçekleştirdiği bu önemli günü çocuklara emanet ettiğini hatırlatarak, çocuklara, ''Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Sizlerden dileğim, bu günleri sizi hediye eden cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusunu, Atatürk'ü unutmamanız, ona minnet duymanız'' dedi. Türk-Amerikan toplumuna ve ailelere de seslenen Tan, çocuklarına bu önemli değerleri öğretmelerini istedi. Tan, ''Bu gurbet ellerde lütfen bayrağımızı, kutsal değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, inancımızı, Türklüğü, ülkemizin kurucusu Atatürk'ü onlara öğretiniz. Onlar büyüyecekler ve ileride ülkemizi çok daha ileri taşıyacaklar'' diye konuştu. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Tan, yıllardır ilk defa böyle coşkulu bir 23 Nisan kutlaması yaptıklarını belirterek, ''Çok mutluyuz. Washington civarından birçok okul gelip destekledi, hepsi çok coşkulu ve neşeliydiler. Bize bu günü hediye eden, çocuklarımızın böylesine kaynaşmasını, coşkuyla ileriye bakmalarını sağlayan Atatürk'e, ulusumuzun, milletimizin kurucusu Atatürk'e, şükranlarımızı her defa ifade etmemiz lazım, çocuklar da bunu gösterdiler'' dedi. Bu arada, etkinlikte Büyükelçi Tan'ın koltuğuna 6 talip çıktı. Tan'la birlikte büyükelçilik makamına çıkan çocuklar tek tek koltuğa oturup 23 Nisan'ı ne kadar sevdiklerini söyledi. Öğrencilerden Seda Erol, ''Atatürk bize bu büyük bayramı armağan ederek çok güzel düşünmüş, çünkü tüm çocuklar bu bayramı çok seviyor'' dedi, Gökçe Niceoğlu da ''Bayram çok eğlenceli, anne ve babaların da 23 Nisanda sizlere çok iyi davranması gerekiyor, davranmazsa onlara ceza vermeliyiz, çünkü bu bizim günümüz'' diye konuştu. Öğrencilerden Burak Ertaş da ''büyükelçi'' olarak üç mesaj vererek, ''Birincisi arkadaşlar burası sizin eviniz, büyükelçiliğimize istediğiniz zaman gelin, ikincisi Facebook ve Twitter'dan bizi izleyin, çok önemli mesajlar veriyoruz'' dedi. Ertaş'ın üçüncü mesaj olarak, büyükelçilik müsteşarı olan babası Koray Ertaş'a seslenerek, ''Üçüncüsü, Koray, sana 1 gün izin veriyorum ki çocuğunu sinemaya götür'' demesi gülüşmelere neden oldu.