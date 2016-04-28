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Dünya

ABD'de 2 yaşındaki çocuk, kazara annesini öldürdü

Milwaukee polisi, Patrice Price adlı kadının araç kullanırken, sırtından tek kurşunla vurulduğunu bildirdi

28 Nisan 2016 16:45

ABD'nin Milwaukee kentinde, otomobilin arkasında silah bulan 2 yaşındaki bir çocuk, kazara annesini vurarak öldürdü.

Ölen genç kadının babası Andre Price, kızının olay sırasında güvenlik görevlisi olan ve silahını arabasında bırakan erkek arkadaşının aracını kullanmakta olduğunu anlattı. Milwaukee polisi de Patrice Price adındaki kadının Salı günü araç kullanırken, sırtından tek kurşunla vurulduğunu bildirdi.

Patrice'ın bir yaşındaki diğer oğlu ve annesinin de olay sırasında araçta bulundukları kaydediliyor. Babası Andre, çok çalışkan biri olarak tanımladığı kızı için "Artık hayatta değil, içim acıyor, yüreğimde bir düğüm var sanki. Kızımı görmeme, onu son kez kucaklamama bile izin vermediler" dedi. 

ABD'de geçen ay da 4 yaşında bir çocuk Florida'da annesi Jamie Gilt'i benzer bir şekilde vurmuştu. Çocuk, yine bir otomobilin içinde, ön koltuğun altından arkaya kayan silahı almak için bebek koltuğunun kemerini çözerek silaha uzanmış ve annesini vurmuştu. Ancak bu olayda can kaybı olmadı ve anne Gilt kurtuldu.

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