-ABD'DE 2 TÜRK SEÇİMİ KAZANDI WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - ABD'de düzenlenen ara seçimlerde yerel düzeyde yarışan 5 Türk adaydan ikisi seçimleri galip bitirdi. Amerika Türk Koalisyonu Siyasi Eylem Komitesinden (TC-USA PAC) yapılan açıklamaya göre, Hakim Jay Karahan, büyük oy farkıyla, Teksas eyaletinin Houston kentinde Harris ilçesi 8'inci Mahkeme Başyargıçlığına seçildi. John Alpay da California'nin San Clemente seçim bölgesi Capistrano Birleşik Eğitim Bölgesi 3'üncü Bölge Meclisi üyeliğine seçilmeyi başardı. Karahan ve Alpay ile birlikte, ABD'de seçim kazanarak çeşitli görevlere gelen Türk asıllı Amerikalıların sayısı üçe çıkmış oldu. Esin Bushe de Illinois eyaletinin Naperville kentinde belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor. TC-USA PAC Mali İşler Sorumlusu Lincoln McCurdy, Karahan ve Alpay'ın başarılarından "olağanüstü gurur" duyduklarını söyledi. California ve Maryland'de çeşitli yerel görevler için yarışan üç Türk asıllı Amerikalı Yunus Aksoy, Osman Bengür ve Timur Taluy ise seçimleri galip bitiremedi. McCurdy, seçimlerde yarışan 5 Türk adayın tümünden, Türk Amerikan toplumunun Amerikan siyasi arenasındaki varlığını güçlendirmeye katkı sağlama adına harcadıkları zaman ve yürüttükleri yoğun kampanya faaliyetlerinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Lincoln McCurdy, "Onlar, bir Türk Amerikalının eninde sonunda ulusal düzeydeki bir göreve seçilebilmesinin zeminini hazırlayarak, Türk-Amerikan aktivizminin uzun yolculuğunda ilk önemli adımı temsil ediyorlar" diye konuştu. -TÜRK LOBİSİNDEN SIKI MARKAJ- Bu arada, ABD'deki Türk lobisi, ara seçimlerin ardından Kongreye yeni göreve başlayacak milletvekillerini sıkı markaja almaya hazırlanıyor. ABD'deki Türk çatı kuruluşlarından Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinç, Kongre üyelerinin Türkiye hakkında bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekerek, yeni milletvekillerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüteceklerini bildirdi. Evinç, ATAA olarak bu milletvekillerini, Ermeni tasarıları, İran ve İsrail gibi konularda Türkiye'nin bakışına dair bilgilendireceklerini, onlara Türkiye'nin önemini anlatacaklarını ve küçük detaylara takılmak yerine "büyük resmi" görmelerini sağlama çabası içinde olacaklarını belirtti. Önümüzdeki aylarda yine ATAA olarak bazı Kongre üyelerinin katılımıyla bir "Türkiye Günü" düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Evinç, paneller ve kültürel etkinlikler gibi birçok faaliyetin olacağı günde, Kongre üyelerine "Turk of America" dergisinin Türkiye'deki Musevi mirasıyla ilgili özel sayısını hediye edeceklerini de aktardı. Temsilciler Meclisi üyeleri nezdinde etkin lobicilik faaliyetleri yürüten ATAA Başkan Yardımcısı Ali Çınar da AA muhabirine verdiği demeçte, gelecek haftadan itibaren yeni seçilen milletvekillerine ziyaretler düzenlemeye başlayacaklarını kaydetti. Milletvekillerinin Kongredeki Türk-Dostluk Grubuna katılmaları için de haftaya çalışmalarını başlatacaklarını belirten Çınar, "Bu konuda bir planlama yapıyoruz. Milletvekillerini sıkı markaja alacağız" dedi. Çınar, Ermeni veya Rum yanlısı olmalarına bakmadan, milletvekillerinin tümünün ziyaret edilmesi ve doğru biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ziyaret ettiği milletvekillerinden bir çoğunun ilk kez bir Türk ile görüştüğünü söylediğini anlattı. -TÜRK DOSTU MCMAHON SEÇİMLERİ KAYBETTİ Öte yandan, Kongredeki önde gelen Türk dostu milletvekillerinden Demokrat Parti New York milletvekili Michael McMahon, dün düzenlenen ara seçimlerde koltuğunu kaybetti. McMahon, seçim bölgesinde, Ermeni lobisinin desteklediği Cumhuriyetçi aday Michael Grimm karşısında yarışı az farkla geride tamamladı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ATAA Başkan Yardımcısı Ali Çınar, seçimlerde kaybedenler arasında Kongredeki Türk Dostluk Grubundan bazı milletvekillerinin de bulunduğunu belirtirken, en önemli kayıplardan birinin, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin de üyesi olan Türk dostu McMahon olduğunu söyledi. Dış İlişkiler Komitesinde Türkiye'yi savunan isimlerden biri olan ve son Ermeni tasarısı oylamasında da tasarıya aleyhte oy kullanan McMahon'ın seçimleri kaybetmesi, Türkiye için olumsuz bir gelişme olarak yorumlanıyor. McMcahon'ın yerine seçilen Grimm, seçim öncesindeki bir açıklamasında, Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gelmesi için çaba göstereceğini söylemişti. Temsilciler Meclisi üyeleri nezdinde etkin lobicilik faaliyetleri yürüten Çınar, McMahon'ın seçimleri kaybetmesini, "Bizim için en üzücü haber" sözleriyle yorumladı.