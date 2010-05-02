ABD'de 2. Oval Ofis krizi

T24 - Amerikan Başkanı Obama’nın altı yıl önceki senato seçimlerinde eşini aldattığı, kaçamağın gizli kameralara yakalandığı öne sürüldü. Obama’nın Afrika kökenli 29 yaşındaki Vera ile bir gece geçirdiği iddiası ABD basınında yer aldı. Başkan’ın eşi henüz bu iddiaya bir yorum yapmadı.



ABD’de Bill Clinton’dan sonra bir şok edici seks skandalı daha öne sürüldü. National Enquirer dergisinin kapak yaptığı iddiaya göre Amerikan Başkanı Barack Obama, 2004 senato seçimleri kampanyası sırasında Vera Baker isimli bir kadınla aşk yaşadı. Dergi, şu anda 35 yaşında olan Baker ile Obama arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Obama karşıtlarının görgü tanıklarına 1 milyon dolar para vaat ettiğini, Vera’yı otele getiren şoförün de sonunda konuştuğunu dile getirdi.





Aynı odada bir gece



İsmi açıklanmayan şoför, o sıralar 29 yaşında olan Obama’nın Afrika kökenli kampanya direktörü Vera’yı akşam saat 10:30 civarında Washington’da bulunan The George Oteli’ne bıraktığını, Obama’nın da kendisini otelin lobisinde karşıladığını dile getirdi. İddiaya göre kadın otelde üzerini değiştirdi. Ancak Vera’nın otelde bir odası bile bulunmuyordu. Elbisesini değiştirdikten sonra Vera ve Obama’yı limuzinle seçim bölgelerinde dolaştıran şoför daha sonra ikiliyi yine aynı otele bıraktı. Vera o gece otelden hiç ayrılmadı. İkili gece boyunca otelde kaldı. Derginin iddiasına göre Obama’nın kaçamağı otelin güvenlik kameralarından da saniye saniye görüntülendi. Şimdi bu görüntülerin ortaya çıkması durumunda Obama’nın başkanlığının büyük bir tehlikeye gireceği belirtiliyor.



Amerikan gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında, “Ya National Enquirer bunun hesabını verir, ya da kaset ortaya çıkar ve Obama biter” yorumları yapılıyor... Obama’nın eşi Michelle Obama ise bu iddialarla ilgili henüz bir yorum yapmadı.







