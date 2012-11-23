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Dünya

ABD'de 150 araç zincirleme trafik kazasına karıştı!

Olay yerine gelen polis dahi yoğun sis nedeniyle ilk başta bunun bir zincirleme trafik kazası olduğunu anlayamadı

23 Kasım 2012 11:47

ABD'nin Teksas eyaletinde 150’ye yakın araç zincirleme trafik kazası yaptı. Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazada iki kişi öldü, 100’e yakın kişi yaralandı.

Yetkililer, Houston kentinin 128 kilometre doğusunda eyaletler arası bir otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlardan 12'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ölen iki kişinin aynı araçtan çıkarıldığını belirten yetkililer, kazadan yara almadan kurtulan sürücülerin, araçlarda sıkışanları kurtarmakta zorluk çeken görevlilere yardım ettiğini belirtti.

Olay yerine ulaşan polisin yoğun sis nedeniyle ilk başta bunun çok sayıdaki aracın çarpışması sonucu oluşan trafik kazası olduğunu anlayamadığı söylendi.

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ABD'de 150 araç zincirleme trafik kazasına karıştı!

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