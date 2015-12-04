ABD'de 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda IŞİD bağlantısı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir devlet dairesine düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin IŞİD’e bağlı olduğu açıklandı. ABD, San Bernadino saldırısında Tasfeen Malik (27) adlı saldırganın sanal ortamda IŞİD lideri Ebubekir al Bağdadi’ye bağlılık yemini ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Tashfeen Malik ve 28 yaşındaki eşi Syed Rizwan Farook, San Bernardino kentinde 21 kişinin de yaralandığı saldırının ardından polisle girdikleri çatışmada öldürülmüşlerdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırı ile ilgili incelemesini sürdürüyor.

Saldırının düzenlendiği sosyal yardım merkezinde bazı patlayıcı maddeler, çiftin evinde yapılan aramada da bazı silahlar ve binlerce mermi bulunmuştu.

Barack Obama Çarşamba günü yaptığı açıklamada karı-kocanın IŞİD ile bağlantılı olabileceğin, açıklamıştı.