ABD’de 13. banka da battı

ABD hükümeti ülkenin en büyük mevduat bankası Washington Mutual'a el koydu ve bankanın kalan varlıkları 1.9 milyar dolara JPMorgan’a satıldı.



Washington Mutual'a el konulup satılması ABD hükümetinin bankacılık sektörünü, tıkandığı sorunlu kredilerden temizleme sürecinin en yeni adımını oluşturdu. Finansal sistemi kurtarmak için hazırlanan 700 milyar dolarlık kurtarma planı üzerinde Washington'da dün yapılan toplantılarda ise ilerleme kaydedilemedi.



ABD'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak kabul edilen “Federal Deposit Insurance Corp” Başkanı Sheila Bair, kurtarma operasyonunun banka hakkındaki spekülasyonlar ve müşterilerin sakinleşmesi için perşembe gece yapıldığını söyledi.



FDIC, müşterilerin bugün normal işlemlerini yapabileceğini ve bütün mevduat sahiplerinin tamamen koruma altında olduğunu açıkladı.



ABD tarihinin en büyük iflaslarından biri…



Kısa adı ile WaMu'nun yok olması, ABD tarihinin en büyük iflaslarından biri olarak tarihe geçti.



119 yıllık Washington Mutual, ABD'de yaşanan krizin en kötü vurduğu bankalardan biri oldu. Sorunlu mortgage kredilerinin yanında kredi krizi ve gayrimenkuldeki çöküş bankayı iflasın eşiğine getirdi. Bankanın şu ana kadar olan mortgage kaynaklı zararları da oldukça büyüktü.



Düzenleyici kurumlara göre, Washington Mutual varlıkları 307 milyar dolar ve mevduatları 188 milyar dolardı.



Yönetim kurulu için sürpriz oldu



ABD hükümetinin bankaya el koymasının, alternatifler üzerinde çalışan banka yönetim kurulu için sürpriz olduğu da belirtildi.



119 yıllık bağımsızlık sona erdi



Haziran ayı sonu itibariyle 2 bin 239 şubesi bulunan Washington Mutual'ın, 43 bin 198 çalışanı vardı.



Bu el koyma ve satış işleminden sonra kaç kişinin işsiz kalacağı bilinmiyor.



JP Morgan ikinci büyük oldu



Öte yandan Washington Mutual'ın varlıkları ise JPMorgan tarafından 1,9 milyar dolara satın alındı. JPMorgan Chase, bu satın almanın ardından 23 eyalette 5 bin 410 şubeye sahip olacağını açıkladı. JPMorgan ise, Citibank'ın ardından 2.04 trilyon dolar mevduatla ABD'nin ikinci büyük bankası oldu.



Haziran ayı sonu itibarıyla New York merkezli JPMorgan Chase'in, 1,78 trilyon dolar varlığı, 722,9 milyar dolar mevduatı ve 3 bin 157 şubesi bulunuyordu.

