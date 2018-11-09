ABD'de 12 kişiyi öldüren saldırgan, eski asker çıktı

ABD’nin California eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda, biri polis memuru olmak üzere 12 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu. Polis, eski bir deniz piyadesi olan 28 yaşındaki Ian David Long'un, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiğini açıkladı.

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Glock marka 45 kalibrelik silah kullandığı belirlenen Long'un, namludaki ile birlikte 11 mermi kapasitesine sahip silahın namlusuna ek yaparak mermi alma kapasitesini artırdığı da belirlendi.

Borderline Bar’da en az 200 kişinin bulunduğu sırada ölüm saçan Long, Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, Ağustos 2008 ile Mart 2013 arasında ABD donammasında aktif olarak görev yaptı.

Ne olmuştu?

California'nın Thousand Oaks ilçesinde bulunan bir bara silahlı saldırı yapılmıştı. Raporlara göre saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Şerif departmanında çalışan Çavuş Ron Helus da saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı gerçekleştirildiği barda üniversite öğrencilierinin özel bir etkinlik için bir araya geldikleri belirtildi.