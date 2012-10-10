ABD'de '1 dolarlık' banka soygunu!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, federal hapishaneye gönderilmek isteyen kişinin, 1 dolarlık banka soygunu girişiminde bulunduğu bildirildi.

Polise yapılan şikayete göre, Northern Cambria ilçesindeki AmirServ bankasına müşteri gibi giren Jeffrey McMullen, bankadaki 2 veznedara, kendisine bir dolar vermelerini isteyen bir not iletti.

Veznedarların bunun bir şaka olduğunu düşünmesi üzerine başka bir görevliye yaklaşan McMullen, bunun bir dolarlık bir soygun olduğunu tekrarladı.

Polisten yapılan açıklamada, görünüşe göre, McMulen'in federal mahkemede yargılanarak Pennsylvania eyaletinin merkezindeki bir hapishaneye gönderilmek için bu yola başvurduğu belirtildi. Ancak McMullen'in niçin bu hapishaneye gönderilmek istediği konusunda bilgi verilmedi.

Psikiyatrik muayene talebi

Mahkeme, gözaltında ilk duruşmasını bekleyen McMullen için bir avukat belirlemedi. McMullen'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatrik muayeneden geçirilmesini isteyen Northern California yargıcı, sanık için 50 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

McMullen'in veznedarlara verdiği notlardan birinde ''FBI gözaltısı. Tercihen Loretto Pennsylvania. Basın yok. Tüm dosyaları mühürle'', diğerindeyse ''Federal banka soygunu. Lütfen 1 dolar ver'' yazılı olduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, veznedarlara verilen ilk notun, McMullen'in olayın basına duyurulmamasını ümit ettiği yönünde bir rica olarak anlaşıldığını kaydetti.