Abdallah Omeish: Tüneller olmasa Gazze halkı yok olurdu!

IŞIL ÖZ

Libya’da doğan, yaklaşık 30 yıldır ABD’de yaşayan Abdallah Omeish birçoğunuzun 2006’da gösterilen Occupation 101 ’den hatırlayacağı bir isim. Yönetmen, yeni çektiği belgesel film War Around Us ile yine dikkatleri Gazze’ye çekiyor. Belgeselde, El-Cezire televizyonundan iki gazeteci, Ayman Mohyeldin ve Sherine Tadros’un 2008-2009 Gazze işgali sürecinde savaş alanında yaşadıklarını, gördüklerini Gazze’nin onları nasıl değiştirdiğini, 1400 Filistinli ve 13 İsrailli’nin (4 kişi İsrail askerinin açtığı ateşte kaza ile) öldüğü Gazze Şeridi’nden izleyeceksiniz. Bu film arkadaşlık, gazetecilik ve 22 gün boyunca İsrail saldırısına direnen halkın hikayesini anlatıyor.

San Diego’da ilk kez düzenlenen Arap Film Festivali’nin konuğu olan yönetmen, orada olanları özellikle gazetecilerin gözünden anlatmak istediğinin altını çizdi: “Propaganda değil, gerçeğin peşindeydik”

Bir babanın morgda kızına bakmak için geldiği görüntülerde ağladığımı söylediğimde, “yaşanılanlar çok acı gerçekten, bu filmi de işte bu gibi görüntüleri izlediğimde çaresiz hissettiğimden yaptım belki. Bir kişinin dahi hayatının kıymetli olduğunu göstermekti amacım. Medyada Filistinliler’in sıkça “barbar” olarak tasvir edildiğini biliyoruz. Dünya basını olayları nasıl yansıtıyorsa kişilerin bilgisi o kadar. ABD’de gerçek olan biteni bilmeyen milyonlar var. Oysa, tüneller olmasa Gazze halkı yok olurdu! Bu film ile ölenleri onurlandırmak, o insanları unutturmamak istedim.” dedi.

Bugün Gazze’den yine korku, kan ve sivillerin ölüm haberleri geliyor, ne hissediyorsunuz?

Aynı şeylerin tekrarlandığını görmek çok moral bozucu. 2008’de büyük acılar yaşamış olan Gazze halkı yine aynı saldırılarla karşı karşıya. Çok travmatik bir sorun yaşamış insanların yine aynı şeyleri yaşamak zorunda olmaları korkunç. Umarım bu film orada neler olduğunu göstermek açısından faydalı olur. İnsanları harekete geçirmek, bilgilendirmek için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Çağ iletişim çağı. İsrail’in Filistinlilere yaptığının çok azı İsrail’e uygulansa neler olurdu diye düşünen kaç kişiyiz? Gazze’de yine siviller ölüyor, dünya seyrediyor.

Belgesel kaç ülkede gösterilmeye başlandı?

Filmimizi ülkenin değişik festivallerinde gösteriyoruz. Güney Amerika’da da gösterilmeye başlandı. Avrupa konusunda emin değilim.

Peki, çevrim içi yayında mı?

Henüz değil.

Eleştiriler nasıl?

Çok kötü eleştiri almadım, gazetecilerin ikisinin de Arap olduğundan bahsedip çok da tarafsız olamayacaklarını düşünenler vardı. Cevap görüntülerdeydi. Sivillerin parçalanmış cesetlerini kim nasıl yanlı anlatabilirdi ki?

Bu belgeseli daha fazla parayla çekseniz neyi farklı yapardınız?

Animasyon kullanırdım. Müziğe biraz daha para ayırırdım. Her zaman fazla bütçe ile yapılacaklar artacaktır. Birçok haber kanalından görüntü almak isterdim mesela. El Cezire’ye minnet borçluyum, görüntülerin hepsini sorunsuz alabildim.

Türkiye?

Türkiye’de çok kez bulundum. Türkiye zor ve hassas bir konumda. Yakın zaman önce İsrail ile Mavi Marmara krizi yaşanmıştı. Hem Kürt sorunu hem de Suriye kriziyle boğuşan Türkiye’nin İsrail-Filistin gerginliğine müdahale edebileceğini sanmıyorum.

Türkiye hakkında bir film yapsaydınız, ne anlatırdınız?

Tarihi bir film yapardım, Osmanlı’yı anlatmak isterdim.

Son soru: Bir sonraki projeniz ne?

Kurgusal bir film deneyeceğim. Libya’da çekeceğim ilk film olacak. Ne yazık ki Libya’da bir film endüstrisi yok, yapmayı düşündüğüm film, Libya’nın ilk kurgusal filmi olacak.