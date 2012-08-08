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Yaşam

ABD zihinsel engelli mahkumu infaz etti

Wilson, Teksas eyaletinde bu yıl içinde cezası infaz edilen yedinci mahkum oldu

08 Ağustos 2012 20:20

ABD'de insan hakları savunucularının çabalarına rağmen, zeka katsayısı idam edilme yeterliliği altında bulunan 54 yaşındaki mahkum Marvin Wilson, Teksas eyaletinde zehirli iğneyle infaz edildi.

Wilson'nın avukatı Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, müvekkilinin 2004 yılında yapılan bir zeka testinde 61 olarak belirlenen zeka katsayısının idam cezasının verilmesine yeterli olarak kabul edilen 70'in altında olduğu gerekçesiyle idam cezasının durdurulmasını talep etmişti.

İdam cezasını veren alt mahkemeler ise, ''Sadece bir defa yapılan ve muhtemelen de hatalı zeka testinin Wilson'ın zihinsel yetersizliği hakkında fikir veremeyeceği'' ve ''iddia edilen zihinsel yetersizliğin daha sonraki yıllarda yapılan diğer test ve değerlendirmelerle desteklenmediği'' yönünde görüş bildirmişti.
 

Karardan 2 saat sonra idam 

 
 
Wilson, zeka katsayısının idam edilme yeterliliğinin altında olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazın Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesinden yaklaşık 2 saat sonra idam edildi.
 
Marvin Wilson adlı 54 yaşındaki mahkum, Kasım 1992'de Jerry Williams adlı polis muhbirini öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.
 
Wilson, Teksas eyaletinde bu yıl içinde cezası infaz edilen yedinci mahkum oldu.
 
Marvin Wilson, ABD'nin Teksas eyaletinde bir polis muhbirini öldürmekten yargılandı.

 

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