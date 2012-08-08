ABD zihinsel engelli mahkumu infaz etti

ABD'de insan hakları savunucularının çabalarına rağmen, zeka katsayısı idam edilme yeterliliği altında bulunan 54 yaşındaki mahkum Marvin Wilson, Teksas eyaletinde zehirli iğneyle infaz edildi.

Wilson'nın avukatı Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, müvekkilinin 2004 yılında yapılan bir zeka testinde 61 olarak belirlenen zeka katsayısının idam cezasının verilmesine yeterli olarak kabul edilen 70'in altında olduğu gerekçesiyle idam cezasının durdurulmasını talep etmişti.

İdam cezasını veren alt mahkemeler ise, ''Sadece bir defa yapılan ve muhtemelen de hatalı zeka testinin Wilson'ın zihinsel yetersizliği hakkında fikir veremeyeceği'' ve ''iddia edilen zihinsel yetersizliğin daha sonraki yıllarda yapılan diğer test ve değerlendirmelerle desteklenmediği'' yönünde görüş bildirmişti.

Karardan 2 saat sonra idam