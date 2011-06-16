-ABD, ZEVAHİRİ'NİN LİDERLİĞİNE İNANIYOR PARİS (A.A) - 16.06.2011 - ABD'nin bir terörle mücadele uzmanı, Washington yönetiminin, El Kaide örgütü adına internette yayımlanan örgütün yeni liderinin Eymen El Zevahiri olduğuna ilişkin açKılamanın ''gerçek'' olduğuna inandığını bildirdi. Amerikalı yetkili, Paris'te Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Pakistan'da 2 Mayıs'ta ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülen Usame Bin Ladin'in yerine El Kaide'nin liderliğine Mısır doğumlu Zevahiri'nin getirildiği yönünde bugün bir internet sitesinde yayımlanan açıklamanın gerçekten El Kaide'nin açıklaması olduğuna inandıklarını belirtti. Yetkili, ''Hükümet mesajın gerçek olduğunu mu düşünÜyor?'' sorusuna "Evet" yanıtını verdi. El Kaide adına internette yayımlanan yazılı açıklamada, ''örgütün yeni liderinin Zevahiri olduğu ve örgütün ABD ile İsrail'e karşı cihada devam edeceği'' ifade edilmişti.