ABD Yüksek Mahkemesi: Savcılar, Trump'ın vergi kayıtlarını inceleyebilir

ABD Yüksek Mahkemesi, New York'taki savcıların Başkan Donald Trump'ın mali kayıtlarını inceleyebileceğine karar verdi.

Ancak mahkeme ayrıca, bu bilgilerin Kongre'yle paylaşılması gerekmediğine de hükmetti.

Trump, Richard Nixon'dan bu yana vergi kayıtlarını kamuoyuna açıklamayan ilk ABD Başkanı.

Avukatları, Trump'ın görevdeyken tam dokunulmazlığı olduğunu savunuyor ve Kongre'nin Başkan'ın vergi kayıtlarını görmek için geçerli bir meşruiyeti olmadığını iddia ediyordu.

Muhalefetteki Demokrat Partililer'in kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin iki komitesi ve New York Bölge Savcısı Cyrus Vance, ABD Başkanları için geçerli olan mevcut çıkar çatışması yasalarının yeterli olup olmadığını belirlemek için, Trump'ın vergi kayıtlarını talep etmişti.

Trump ise, vergi kayıtlarıyla ilgili soruşturmayı "cadı avı" diye tanımlıyor ve herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor.

Temsilciler Meclisi komitelerinin önündeki dosyaların akıbeti yakından izleniyor, çünkü bu dosyaların Kongre üyelerinin görevdeki bir başkanı ne ölçüde denetleyebileceği üzerinde etkileri olacak.

"Tam dokunulmazlığa sahip değil"

Yüksek Mahkeme, New Yorklu Savcıların gündeme getirdiği dosyada ikiye karşı yedi oyla karar verdi ve görevdeki başkanın adli soruşturmalarda tam dokunulmazlığa sahip olmadığına hükmetti.

Mahkemenin kararında "İki yüzyıl önce mahkememizin üyeleri, hiç bir vatandaşın, Başkan'ın bile adli soruşturmada kanıt sunmaktan muaf olamayacağına karar verdi. Bugün bu prensibi yeniden vurguluyoruz" denildi.

New Yorklu savcıların başlattığı soruşturmada, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, Trump ile ilişki yaşadıklarını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal'a sessiz kalmaları karşılığında yaptığı ödemeler inceleniyor.