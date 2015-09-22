T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby: Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede koalisyona verdiği desteği takdir ediyoruz

22 Eylül 2015 11:43

ABD, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin askeri kanadı YPG'yi terörist örgüt olarak görmediklerini açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, “Türk hükümeti YPG'yi terörist örgüt olarak görüyor, ABD yönetimi ise YPG'ye destek veriyor. Arada bu kadar keskin farklar varken Türkiye ile işbirliğini nasıl yönetiyorsunuz ? sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin YPG'yi terörist bir örgüt olarak görmediğini söyledi. Kirby, “Biz YPG'yi terörist örgüt olarak değerlendirmiyoruz. Suriye'de, IŞİD'e karşı mücadelede başarılarını da kanıtladılar. IŞİD karşıtı gruplarla ki bunlar başarılılar, başarılı da olabilirler, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bunların hepsi de Kürt değil ” diye konuştu.

Türk hükümetinin YPG'ye ilişkin endişelerini anladıklarını belirten Kirby, “Kendileri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede koalisyona verdiği desteği ve IŞİD'e karşı direk olarak verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz” dedi.


IŞİD'e karşı koalisyonun ortak amaçla bir araya geldiğini anlatan Kirby, “Ancak her konuda aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Mücadelede nerede, ne zaman ve nasıl elinizden en geliyorsa onu yaparsınız. Biz de bu önemli mücadeleyi böyle yönetiyoruz” diye konuştu.

Kirby, Suriye'de askeri yığınak yapmayı sürdürmekte olan Rusya'nın bu tavrından endişe duyduklarını, Rusya'nın İŞİD ile mücadele için yığınak yaptığını söylemesine karşın bunun ne kadar gerçeği yansıttığını bilmediklerini de söyledi.

 

ETİKETLER

kirbyhaberabdpyd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24