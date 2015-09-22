ABD: YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

ABD, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin askeri kanadı YPG'yi terörist örgüt olarak görmediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, “Türk hükümeti YPG'yi terörist örgüt olarak görüyor, ABD yönetimi ise YPG'ye destek veriyor. Arada bu kadar keskin farklar varken Türkiye ile işbirliğini nasıl yönetiyorsunuz ? sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin YPG'yi terörist bir örgüt olarak görmediğini söyledi. Kirby, “Biz YPG'yi terörist örgüt olarak değerlendirmiyoruz. Suriye'de, IŞİD'e karşı mücadelede başarılarını da kanıtladılar. IŞİD karşıtı gruplarla ki bunlar başarılılar, başarılı da olabilirler, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bunların hepsi de Kürt değil ” diye konuştu.

Türk hükümetinin YPG'ye ilişkin endişelerini anladıklarını belirten Kirby, “Kendileri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede koalisyona verdiği desteği ve IŞİD'e karşı direk olarak verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz” dedi.



IŞİD'e karşı koalisyonun ortak amaçla bir araya geldiğini anlatan Kirby, “Ancak her konuda aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Mücadelede nerede, ne zaman ve nasıl elinizden en geliyorsa onu yaparsınız. Biz de bu önemli mücadeleyi böyle yönetiyoruz” diye konuştu.



Kirby, Suriye'de askeri yığınak yapmayı sürdürmekte olan Rusya'nın bu tavrından endişe duyduklarını, Rusya'nın İŞİD ile mücadele için yığınak yaptığını söylemesine karşın bunun ne kadar gerçeği yansıttığını bilmediklerini de söyledi.