ABD, YPG’ye silah sevkiyatına başladı

Amerikan NBC televizyonu, ABD'nin Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) yönelik silah yardımı teslimatının başladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkiliye dayandırılan haberde, ABD'nin 24 saattir Kürtlere silah gönderdiği belirtildi.

Amerika'nın Sesi Türkçe Servisi'ne (VOA) bilgi veren Pentagon sözcüsü Eric Pahon, ilk parti teslimatın içerisinde "küçük silahlar ve askeri araçların" olduğunu belirtti.

"Rakka operasyonu yakında"

ABD'nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'ya yönelik operasyonun çok yakında başlayacağını söylemişti.

Erdoğan tepkili, Trump ve Putin kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı başında Rakka operasyonu öncesi YPG'ye silah yardımı yapılmasını onaylamıştı. YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler olduğu belirtiliyor.

ABD'nin bu kararı Türkiye'de hükümetin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdi.

Erdoğan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Suriyeli Kürtleri silahlandırmaya gerek görmediklerini ancak Kürtlerle çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.