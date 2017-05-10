ABD YPG'ye silah gönderecek

ABD, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan silahlı güçlerden YPG'ye daha ağır silahlar sağlanmasına onay verdi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği bilgide IŞİD'in kalesi Rakka'ya yönelik operasyon için YPG'ye silah verilmesine Trump yönetiminden onay çıktığını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri'nin belkemiğini oluşturan YPG'ye sağlanacak silahların listesi açıklanmadı. Ancak Associated Press haber ajansı, 120 milimetrelik havanların, makineli silahların, hafif zırhlı araçların seçenekler arasında yer alabileceği bilgisini paylaştı. Karadan havaya füzelerin ve topçu silahlarının verilmesinin gündemde olmadığı belirtildi.

Silahların YPG'lilere gönderileceği takvime ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı. Ancak Trump yönetimimin silahların en kısa zamanda bölgeye gitmesini istediği aktarılıyor.

Pentagon'dan YPG ve Türkiye mesajı

YPG'ye silah gönderme kararıyla ilgili Pentagon sözcüsü Dana White'tan bir açıklama geldi.

Sözcü White, Rakka'nın IŞİD'ten geri alınmasında zaferi kazanmak için bunun bir "gereklilik" olduğunu söyledi.

Pentagon sözcüsü, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türk hükümetine ve halkına, ABD'nin ek güvenlik risklerini önlemeye ve NATO müttefiğini korumaya kararlı olduğunun taahüdünü veriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi YPG'ye silah onayı

YPG'ye silah onayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi.

ABD'nin YPG'ye verdiği destek, Ankara-Washington hattında gerginliğe neden olan konuların başında geliyor.

Türkiye, ABD'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye askeri destek vermesine karşı çıkıyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de bugün Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

YPG konusunun ele alındığı görüşme sonrası James Mattis "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" demişti.

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AFP/AP/dpa/Reuters/ÖA/HS