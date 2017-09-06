"ABD, YPG ve PKK'ya askeri eğitim vererek Kürt ordusu kuruyor"

Suriye'de 2011 yılından beridir devam eden iç savaşın sonrası ABD, üs sayısını 12'ye çıkardı. Suriye'deki gelişmeleri yakından gözlemleyen Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan değerlendirdi. ABD'nin yardımlarının PKK'ya gittiğini öne süren Yavuzaslan, "Kürt ordusu, ABD yardım TIR'ları ve subaylarının verdiği eğitim ile kuruluyor. ABD Suriye'de kurduğu üslerde hem TIR'larla getirilen silahları dağıtıyor hem de PKK'lılara askeri eğitim veriyor. PKK'lılar da askeri düzende hareket etmeye başladılar” dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, ABD, Suriye'de üs sayısını 12'ye çıkardı. Üslerin yanı sıra ABD, askeri kampların sayısını da artırıyor. Suriye'ye sokulan silah, mühimmat ve askeri araçlar önce bu üslerde toplanıyor. ABD'nin desteklediği YPG ve onlarla birlikte hareket eden PKK'lılara her türlü eğitim veriliyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, kullanacakları silah ve mühimmatlar da teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin 1.200'den fazla silah ve mühimmatı Suriye topraklarına soktuklarını, “YPG'ye veriyoruz” adı altında bunların bir bölümünün PKK'ya gittiğini belirtmişlerdi. Türkiye topraklarında PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda da YPG'ye verilen silah ve mühimmatlar ele geçirilmişti. Yetkililer, bu durumu ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda da belgeleriyle ortaya koydu.

Yeni üsler açıyor

ABD'nin, Suriye'deki etkinliğini artırmak amacıyla askeri üs sayısını artırdığı belirlendi. ABD'nin 7'si Haseke bölgesinde olmak üzere Malikiye, Kamışlı, Aynel Arap (Kobani), Tel Abyat, Münbiç, Cezire, Tişrin Barajı bölgesinde Tabka'da üsleri var. Ayrıca, Tabka Havaalanı'nda ABD ve Fransa'nın da üsleri yer alıyor.

ABD'nin kurduğu üslerde NATO ülkelerinden gelen uzmanlar, YPG ve onlarla birlikte hareket eden PKK'lılara özel harp eğitimi veriyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, elde ettikleri fotoğraflarda Avrupalı askeri uzmanların PKK'lı teröristlere silah ve patlayıcı eğitimi verdiğini ortaya koydu.

Kürt ordusu hazırlığı

Yavuzaslan şöyle konuştu: “ABD son aylarda Irak'ın Erbil bölgesine askeri malzeme sevkiyatını artırdı. Gelen TIR'lar, başta Haseke olmak üzere ABD kontrolünde olan üslere gidiyor. Burada hem yeni silahların PKK'lılara dağıtımı hem de eğitimi yapılıyor. Üslerde birçok NATO ülkesinden askeri personel de bulunuyor.” Suriye'de ABD-PKK kontrolünde olan başta Haseke bölgesi olmak üzere sözde “Suriye Kürdistanı” için kurulmak istenen “Kürt ordusu”nun ABD yardımları ve bazı batılı ülke uzmanlarının eğitimiyle oluşturulmaya çalışıldığını belirten Yavuzaslan, “Kürt ordusu, ABD yardım TIR'ları ve subaylarının verdiği eğitim ile kuruluyor. ABD Suriye'de kurduğu üslerde hem TIR'larla getirilen silahları dağıtıyor hem de PKK'lılara askeri eğitim veriyor. PKK'lılar da askeri düzende hareket etmeye başladılar” diye konuştu.