ABD, "YPG, Suriye ordusuyla bir olup Türklere saldırırsa pozisyonunuz ne olur” sorusuna ne cevap verdi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, YPG'nin Suriye ordusuyla işbirliğine giderek bölgedeki Türk güçlerine saldırması halinde ABD'nin tutumunun ne olacağı sorusuna cevap vermeyi reddetti. Nauert, "İki hatta üç var sayıma dayanan bir soruya yanıt vermeyeceğim" dedi.

ABD ve Türkiye arasında Suriye ile ilgili yaşanan sorunu çözmek için kurulan ortak çalışma grubunun görüşeceği birçok başlık olduğunu ifade eden Nauert, dün yaptığı basın toplantısında perşembe günü başkent Washington'da görüşmelere başladığını hatırlatarak, "Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson'ın birkaç hafta önce mevkidaşı ile İstanbul'da yaptığı görüşmede erişilen anlaşmalar ele alınacak. Görüşmeler bugün ve yarın sürecek, daha yeni başlamış durumda. Çok açık ki Türklerle tartışmamız, konuşmamız gereken çok şey var. Önümüzde birçok sorun var. Bu konunun da bu görüşmelerde gündeme geleceğini düşünüyorum, bu bence sürpriz olmaz" dedi.

ABD tarafına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı West Mitchell'in liderlik edeceğini belirten Nauert, 'iki düzine' Amerikalı yetkilinin görüşmelere katılacağını söyledi. Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlardan bazılarını çözerek yol almayı umduklarını belirten Nauert, "Ancak görüşmeler yeni başladı. Bırakalım heyetlerimiz çalışsın. Ben şimdilik görüşmelerin önüne geçmeyeceğim. Görüşmelerin sonunda size açıklama yapmaya çalışacağım" dedi.

"SDG olmasaydı, Rakka'daki başarıyı elde edemezdik"

Türk ordusunun Afrin'e yönelmesini 'endişe verici' olarak nitelendiren Nauert, "ABD ve koalisyon ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği yapmaları, IŞİD ile mücadele ortaklığı. Bu mücadelede çok önemli ve etkin güçler. Onlar olmasaydı, örneğin Rakka'daki başarıyı elde edemezdik. Değerli ortaklar" diye konuştu.

"Her şeyden önce IŞİD'in yenildiğini görmek istiyoruz"

Afrin'de yaşanan gelişmelerle birlikte SDF'ye bağlı bazı güçlerin koalisyon ortakları ile olan işlerini bırakarak Afrin'e yönelmelerinin IŞİD ile mücadelede dikkatleri dağıtacağını savunan Nauert, "Bu bizim için önemli bir kaygı kaynağı. General Votel, başka yetkililer, ben de bu konuda daha önce konuştuk. Biz her şeyden önce IŞİD'in yenildiğini görmek istiyoruz. Bunu yapmanın en iyi yolu da bu konuya odaklı kalmak" ifadelerini kullandı.



Nauert, "YPG, Suriye ordusu ile bir olup Türklere saldırırsa, sizin pozisyonunuz ne olur" sorusuna da "İki hatta üç var sayıma dayanan bir soruya yanıt vermeyeceğim" karşılığını verdi.