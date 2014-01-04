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Dünya

ABD: Yolsuzluk operasyonlarının arkasında ABD var demek temelsiz saldırı

17 Aralık'taki yolsuzluk operasyonlarının arkasında ABD var iddiasına Marie Harf'tan yantı geldi. Harf, 'Bu konu Türkiye'nin iç meselesidir. Biz takip etmekle yetiniyoruz' dedi

04 Ocak 2014 11:36

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Marie Harf, "17 Aralık operasyonlarının arkasında ABD var' iddiasını "temelsiz saldırı" olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Maria Harf günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Başbakan Erdoğan, yolsuzluk operasyonlarının ABD'de planlanıp uygulamaya konduğunu söyleyen sözler söyledi. Türk hükümeti'ne yönelik böyle bir girişim oldu mu" sorusuna verdiği yanıtta, "Kesinlikle hayır. Bu saldırıyı temelsiz buluyoruz. Bu konu Türkiye'nin iç meselesidir. Biz takip etmekle yetiniyoruz" dedi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Maria Harf, "ABD'li yetkililer hakkındaki bu tür iddialara ilişkin kaygılarımızı Türk yetkililere ilettik" şeklinde konuştu.

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