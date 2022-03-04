T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD yönetimi Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurdu

ABD'nin sınır dışı işlemlerine ne kadar süreliğine askıya aldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı

04 Mart 2022 01:43

ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi.

Amerikan basınına konuşan ABD Göç ve Gümrük İdaresi (ICE) yetkilileri, "Ukrayna'daki insani kriz nedeniyle ICE, Ukrayna'ya sınır dışı edilen kişiler için yaptığı uçuşları askıya almıştır." ifadesini kullandı.

CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.

 

abd yönetimirusyaabdavrupa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24