ABD yeni terör uyarı sistemini açıklayacak

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, katıldığı bir konferansta, terör saldırılarına karşı hükümetin yeni yaklaşımlar ele alması gerektiğini vurguladı ancak açıklayacakları sistemin detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı. Johnson, konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yakında yapılacağını söyledi.

Yeni uyarı sisteminin Amerikan halkını ülkenin güvenlik durumu hakkında daha iyi bilgilendirmek amacına yönelik olduğunu belirten Johnson, "Ne gördüğümüz hakkında halkı iyi bir şekilde bilgilendirecek yeni bir sisteme ihtiyacımız var" dedi.



"Bir şey görürsen söyle"



Johnson, ABD halkının da terörle mücadele kapsamında önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, "Bir şey görürsen söyle" sloganının önemine değindi.



"Geçen yıldan itibaren ülkede artan radikalizme karşı yoğun mücadele içindeyiz" diyen Johnson, "Bir şey görürsen söyle" sloganının doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.



Johnson, "Bu slogana şüpheli durumlarda başvurulması gerekir. Mesela, şüpheli bir mekanda bir paketin bulunması gibi. 'Bir şey görürsen söyle', herhangi bir dine mensup bir kişiyi kıyafetinden veya deri renginden dolayı güvenlik güçlerine haber vermek anlamına gelmez" ifadesini kullandı.



Johnson, İç Güvenlik Bakanlığı olarak özellikle Müslüman toplumla şu anda daha fazla çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer kendi toplumunuz içinde yanlış tarafa doğru giden birisi varsa bu konuda bize, onlara yardım edin" şeklinde Müslümanlara çağrıda bulundu.



Detayları bekleniyor





Gelecek günlerde detayları duyurulması beklenen terör uyarı sistemi, 11 Eylül saldırısından beri İç Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak üçüncü terör uyarı sistemi olacak. 2001 yılında düzenlenen terör saldırısından sonra renk kodlarına dayanan bir terör uyarı sistemi açıklanmıştı. Renk kodu uyarı sistemi, özellikle halka yeterince bilgi vermediği yönünde eleştirilere hedef olmuştu.



2011 yılında açıklanan güvenlik uyarı sistemi ise renk kodu sisteminin yerine geçmiş, halkı belli başlı terör saldırıları hakkında bilgilendirmek amacıyla başlatılmıştı. Halkı özellikle internet ve sosyal medya üzerinden bilgilendirerek terör saldırı durumlarında nasıl davranmaları gerektiği yönünde sunulan güvenlik sistemi, "yüksek seviye tehlike" ve "muhtemel terör saldırılarına karşı uyarılar" olarak iki aşamadan oluşmaktaydı.