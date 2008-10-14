ABD yardım paketini açtı, bankalar rahatladı

ABD 700 milyar dolarlık kurtarma paketine ilişkin ilk adımı attı. ABD tedirgin piyasaları yatıştırmak için ülkedeki finans şirketlerine 250 milyar dolar sermaye yardımı yapacak. ABD Hazinesi’nin açıklamasına göre, her kuruluş için maksimum alım yaklaşık 25 milyar dolar olacak. Bankalar bu programa 14 Kasım’a kadar katılabilecek.



Hazine’nin açıklamasında 9 büyük finansal kuruluşun bu programa katılmayı kabul ettiği belirtildi.



Hazine’nin önemli fakat zor durumdaki finansal kuruluşlar için yeni bir destek planı üzerinde çalışıldığı belirtilen açıklamaya göre, ABD Mevduat Sigorta Şirketi’nin (FDIC) garantisiz banka borçlarını, faizsiz mevduatı ve bordro hesaplarını garanti edecek.



Paulson: Yardım ekonomiyi destekleyecek



Kurtarma planına ilişkin açıklama yapan Hazine Bakanı Henry Paulson, Hazine’nin finans şirketlerine 250 milyar dolarlık sermaye sağlayacağını ve bunu imtiyazlı hisse şeklinde vereceğini söyledi. Paulson, bu kuruluşların hepsinin sağlıklı olduğunu belirterek, bu adımın ekonomiyi destekleyeceğini kaydetti.



Paulson, Beyaz Saray'da ABD Başkanı George W. Bush, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke ile birlikte yaptığı açıklamada, son haftalarda Amerikalıların mali sistemin dondurucu etkisini hissettiğini, emeklilik tasarruflarının ve yatırım hesaplarının azaldığını söyledi.



Paulson şunları söyledi: “Finansal sistemde bir güven eksikliği sorunu var. Bankalar birbirlerine ve tüketicilere kredi vermek istemiyor. ABD halkı donmuş bir mali sistemin etkilerini hissetmeye başladı. ABD’de güvenin tesis edilmesi için, kredi akışının yeniden sağlanması için bu adımların atılması gerekiyordu.”



Henry Paulson, bugünkü adımların, şu ana kadar yapmayı istemedikleri ancak mali sisteme olan güveni onarmak için yapmak zorunda oldukları adımlar olduğunu belirtti.



ABD Hazinesi’nin bankalara destek olacağını ve garantiler sağlayacağını ifade eden Paulson, “Hükümet herhangi bir özel şirketten hisse alabilecek. Bu plan çerçevesinde finansal şirketlere sermaye aktarılabilecek ve böylece bu kurumlar yeniden kredi vermeye başlayabilecekler” dedi.



Bush: Kısa vadeli ve gerekli bir çözüm



ABD Başkanı George W. Bush, finans sektörünü kurtarma planı çerçevesinde ilk olarak kullanılacak 250 milyar dolarlık bölümün nasıl harcanacağını açıklarken, alınan önlemlerin geçici, kısa vadeli olduğu ve kalıcı devletleştirme niteliği taşımadığı yönünde güvence verdi.



ABD Başkanı George Bush, ABD hükümetinin durma noktasına gelen kredi piyasalarının açılması, yeni iş yaratılması ve ekonomik büyümenin devamı için finans kurumlarına sermaye yardımı yapacağını söyledi.



Bush, ekonomi danışmanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında verdiği demeçte, atılacak adımların, küresel bir durgunluğun önüne geçmek için başka ülkelerde alınan önlemlerle benzerlik taşıdığına işaret etti.



Bush ayrıca Federal Mevduat Sigorta Şirketi’nin (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) bankalar yeni borçlanmalarının çoğuna garanti getireceğini ve mevduat garantisini faiz getirisi olmayan mevduatlara da genişleteceğini söyledi. Bush hükümetin aldığı önlemlerin geçici ve sınırlı olduğunu belirtti.



Bush, “Aldığımız önlemlerin tam etkilerini göstermesi bir süre alacaktır, ancak ABD vatandaşlarının uzun vadede ekonomik geleceğimize güveni tam olmalıdır” dedi.



Başkan Bush, ilk aşamadaki önlemlerin temel noktaları olarak şunları açıkladı:



"- Federal hükümet, kurtarma paketindeki 700 milyar dolarlık fonun bir bölümünü, hisse alarak bankalara sermaye enjekte etmekte kullanacak. 'Bush, bu adımın, bankaların işyerlerine ve fertlere kredi vermeye devam etmesine katkıda bulunacağını söyledi.'



- Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), sigortalı bankaların vereceği yeni borçların büyük bölümünü, geçici süreyle güvence altına alacak.



- Küçük işyerlerinin günlük işlemlerini gerçekleştirmesine destek amacıyla FDIC, faizsiz banka hesaplarına da devlet güvencesi verecek.



- Federal hükümet, şirketlerin günlük işlemleri için gereken, kısa vadeli borç almak için satılan (ticari kağıtları) gerektiğinde alabilmeyi öngören bir programın ayrıntılarını hazırlayacak."



Bush, sisteme yeniden güven duyulmasıyla ekonominin normale döneceğinin ve yeniden büyüme ve reform yoluna girileceğinin umulduğunu söyledi.



Bernanke: 'Sürecin kolay olacağını söylemiyorum'



ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, önlerindeki sürecin kolay olacağını söylemediğini, bugün açıklanan önlemlerin uygulanmasının gücü sayesinde ABD ekonomisinin yeniden kendini göstereceğine, mali piyasalara güvenin tesis edileceğine inandığını söyledi.



Bernanke, böylelikle ABD ekonomisinin yeniden sağlıklı ve güçlü büyüme yoluna gireceğini bildirdi.



ABD Başkanı George Bush'un konuşması ardından, Beyaz Saray'da ABD Hazine Bakanı Henry Poulson ile açıklamalarda bulunan Bernanke, bugün atılan adımların sorunların aşılmasında kendilerine yardımcı olacağını söyledi.



Bernanke, amaçlarına ulaştıkça mali sistemin reforme edileceğini ve böylece ülkenin refah düzeyinin korunmuş olacağını bildirdi.



Son birkaç gün içinde bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için FED'in çok aktif bir şekilde bütün güçlerini ve yetkilerini kullandığını ifade eden Bernanke, sistemdeki baskıyı azaltmak için küresel düzeyde Merkez Bankalarının, çok sıra dışı bir şekilde birlikte hareket ederek mali piyasalar üzerindeki gerginlikleri azaltmaya, ekonomiyi desteklemeye çalıştıklarını, bunu yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bernanke şöyle devam etti:



"Ancak çok açık bir şekilde artık zaman geldi. Daha kapsamlı ve daha geniş tabanlı adımlar atılması gerekiyor. Zorlu kriz dönemlerinde bazen sorunlar daha geç çıkabiliyor. Ödeme ile ilgili durumlar kendini gösterebiliyor. Müdahale anında beklemek çok daha büyük maliyeti beraberinde getirebilir. Daha da önemlisi mali piyasalardaki çalkantının hane halkı üzerindeki etkisini daha da büyütebiliyor.



Bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız durum bu kadar kötü değil. Hem Kongre hem de hükümet tam zamanında hareket etti. Mali kuruluşların büyük bölümü de çok dalgalı ve zorlu mali koşullarda kritik olarak pozisyonlarını sürdürmeye devam ettirdi. Ekonomiye kredi vermeyi sürdürüyorlar."



ABD Kongresi'nin çok zamanında yasal düzenlemeleri getirdiğini ifade eden Bernanke, bu sayede bu sabah açıkladıkları kritik adımların atılmasını sağladığını belirtti.



Piyasaların küresel özellik taşıması nedeniyle krize sadece ulusal değil küresel düzeyde bir tepki verildiğinin görüldüğünü kaydeden Bernanke, bu çerçevede sanayileşmiş yedi ülkenin oluşturduğu son G-7 zirvesinde alınan kararları değerlendirdi.



Krizlerin kökünde hep yatırımcı ve kamuoyu güveninin azalamasının yattığını belirten Bernanke şöyle dedi:



"Bugün attığımız adımlar piyasalardaki güveni tesis etmeye yöneliktir. Böylece ABD hane halklarının kredi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik atılan adımlardır.



Bugün açıklanan hisse alma sermaye verme karşılığı çerçevesinde bankaların kredi verme isteksizlikleri ortadan kalkacak. Bankalar arası piyasada kredi verme süreci devam edecek. FED de bütün imkanlarını kullanarak ve ticari kağıtlar ile ilgili olarak bütün adımları atacak.



Küresel bazda çok sıra dışı adımlar atıyoruz. Atılan adımlar çok tarihi bir anlayışı ve teknik uzmanlığı gerektiriyor. Bir ekonomik analizi gerektiriyor ve siyasi liderlik gerektiriyor.



Önümüzdeki sürecin kolay olacağını söylemiyorum. Ancak uygulamaların gücü sayesinde dirençli bir şekilde ABD ekonomisi kendini göstereceğini, mali sisteme yönelik güvenin tesis edileceğini çok güçlü bir şekilde inanıyorum. Bizim ekonomilerimiz yeniden sağlıklı ve güçlü büyüme yoluna girebilecek"





