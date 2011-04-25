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Dünya

ABD YAPTIRIM PLANLIYOR WASHINGTON (A.A)

25 Nisan 2011 21:01

-ABD YAPTIRIM PLANLIYOR WASHINGTON (A.A) - 25.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, Suriyeli yetkililerle ilgili olarak yaptırımlar dahil, birçok seçeneğinin üzerinde durduğu  bildirildi. Amerikalı bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de muhalefet gösterilerinin yönetim tarafından şiddetle bastırılmasını durdurmak için üst düzey yetkililere yaptırımlar uygulama dahil, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hükümetine karşı çeşitli seçenekleri düşündüklerini söyledi. Yetkili, mal varlıklarının dondurulması ve ABD'de iş anlaşmalarının yasaklanması gibi önlemlerin, Şam yönetimine karşı alınabilecek önlemler arasında olduğunu ifade etti. Yetkili, olası yaptırımların ne zaman uygulanacağı hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

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