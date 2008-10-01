ABD yapımı 25 F-35 İsrail yolunda

ABD hükümeti, İsrail'e 25 adet F-35 Müşterek Saldırı Uçağı satışına onay verdi. ABD ile sağlanan silah anlaşmasının, gelecek yıl 50 uçağın daha satış opsiyonuyla toplam değerinin 15,2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.



İsrail basının Amerika kaynaklı haberlerine göre, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) önemli silah satışlarını denetleyen birimi Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), "güçlü ve her zaman hazır bir ulusal savunma yeteneği" geliştirip koruma çabalarında İsrail'e yardımcı olmanın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları için yaşamsal önem taşıdığnı açıkladı. Ajans, Locheed Martin Corp. tarafından üretilen uçakların İsrail'in havadan havaya ve havadan karaya savunmasını güçlendirmek için gerekli olduğunu da belirtti.



Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı, Kongreyi de muhtemel satışla ilgili bilgilendirdi. Kongre üyelerinin satışa itiraz için 4 Kasımda yapılacak seçimler öncesi 30 günlük bir süreye sahip oldukları, ancak böyle bir tutumun çok nadir olduğu belirtiliyor.



Pentagon bünyesindeki ajans, İsrail'in önce klasik kalkış ve iniş sistemli (CTOL) 25 adet F-35 savaş uçağı satın alıp 50 adet de yine CTOL ya da kısa mesafede havalanma ve dikey iniş (STOVL) yeteneğine sahip F-35 için opsiyon koymak istediğini belirtti.



Bu uçakların hepsi ya United Technologies Corp. adlı şirketin bir alt birimi olan Pratt and Whitney tarafından üretilen F-135 motorları ya da General Electric şirketi ile İngiltere'nin Rolls Royce şirketince geliştirilmekte olan F-136 motorlarıyla donatılacak. ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay başında İsrail'e 330 milyon Avro'luk 3 ayrı grup silah satışına da onay vermişti.

Pentagon'un, İsrail yanı sıra Brezilya'nın 525 milyon dolarlık 15 Kara Şahin helikopteri ile 30 General Elektrik motoru satın alma talebini de onay verdi.



Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, İngiltere, Avustralya da dahil 8 ülke tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde üretilen söz konusu uçaklar, radara yakalanmayan gövdeleri, manevra yetenekleri ve mevcut donanımlarıyla, diğer taktik savaş uçaklarından çok daha üstün yeteneklere sahip bulunuyor.

