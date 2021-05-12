ABD, Xiaomi’yi kara listeden çıkarıyor

ABD hükümeti, eski Başkan Donald Trump döneminde kara listeye alınan Çinli teknoloji devi Xiaomi’yi mahkeme kararı kapsamında kara listeden çıkartıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Xiaomi’nin kara listeden çıkarılmasının uygun olacağı konusunda uzlaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Xiaomi yetkilileri konu hakkında yorum yapmadı. Xiaomi hisseleri Hong Kong’ta yuzde 6.7 ralli yaptı.

Bu karara rağmen ABD Başkanı Joe Biden’in Çin üzerinde baskı kurmaya devam edebileceğine dair işaretler var. Bu hafta ABD’li şirketlerin Huawei gibi firmaların telekomünikasyon ekipmanlarını ‘ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu’ gerekçesiyle kullanma yasağı uzatıldı.

Xiaomi, ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak listeye dahil edilmiş ve şirket bu nedenle yıl başında ABD hükümetine dava açmıştı. Şirketin kara listeye alınması ABD'li yatırımcıların Çinli akıllı telefon üreticilerine yatırım yapmasını engelliyordu.