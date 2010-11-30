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Dünya

ABD WIKILEAKS BELGELERİNDEN DOLAYI ÜZGÜN WASHINGTON (A.A)

30 Kasım 2010 00:24

-ABD WIKILEAKS BELGELERİNDEN DOLAYI ÜZGÜN WASHINGTON (A.A) - 29.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Wikileaks internet sitesinin Amerikan Dışişleri Bakanlığının gizli yazışmalarıyla ilgili belgeleri yayımlamasının ''uluslararası topluma karşı bir saldırı'' olduğunu belirtti. Clinton düzenlediği basın toplantısında, bunun sadece Amerikan diplomatik çıkarlarına yönelik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda uluslararası topluma karşı bir saldırı olduğunu belirtti. Clinton, 250 bin gizli belgenin yayımlanmasını kınayarak, ABD'nin gizli olması gereken bilgilerin açıklanmasından derin üzüntü duyduğunu kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton ayrıca, belgelerin, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programı konusundaki kaygılarını doğruladığını da belirtti. Bu arada Beyaz Saray, bunun ''ciddi bir suç'' olduğunu bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, gizli belgeleri yayınlayan Wikileaks internet sitesi ve bu belgeleri sızdıran kişilerin ''suçlu'' olduklarını ve bu durumun yasaların ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

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