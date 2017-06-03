T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD vizesine sosyal medya kriteri

ABD'nin vize başvurularında, başvuran kişinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da dikkate alma uygulaması hayata geçiyor

03 Haziran 2017 21:25

ABD Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin, vize başvurularında kişinin sosyal medya hesaplarının da incelenmesini kabul ettiği belirtildi. Reuters’ın haberine göre, ABD’nin vize başvuru formlarında bundan böyle sosyal medya hesapları için de bir kutu bulunacak. Son beş yıl içinde kullanılan tüm sosyal medya hesaplarının bilgileri buraya yazılacak.

Ayrıca kişilerin son 15 yıla dair tüm biyografik bilgileri de istenecek. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ABD’nin ulusal güvenlik kaygıları gereği vize talebinin reddedilmesi mümkün olacak.

ABD’de özellikle eğitim grupları bu uygulamaya karşı çıkıyordu. ABD’de okumak isteyen öğrenciler ve nitelikli araştırmacılarla öğretmenlerinin girişinin bu yeni “engeller” nedeniyle zorlaşacağı belirtiliyordu.

ETİKETLER

pasaportabdvizesosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24