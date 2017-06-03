ABD vizesine sosyal medya kriteri

ABD Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin, vize başvurularında kişinin sosyal medya hesaplarının da incelenmesini kabul ettiği belirtildi. Reuters’ın haberine göre, ABD’nin vize başvuru formlarında bundan böyle sosyal medya hesapları için de bir kutu bulunacak. Son beş yıl içinde kullanılan tüm sosyal medya hesaplarının bilgileri buraya yazılacak.

Ayrıca kişilerin son 15 yıla dair tüm biyografik bilgileri de istenecek. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ABD’nin ulusal güvenlik kaygıları gereği vize talebinin reddedilmesi mümkün olacak.

ABD’de özellikle eğitim grupları bu uygulamaya karşı çıkıyordu. ABD’de okumak isteyen öğrenciler ve nitelikli araştırmacılarla öğretmenlerinin girişinin bu yeni “engeller” nedeniyle zorlaşacağı belirtiliyordu.