ABD vizesi için Gülen sorusu

Vatan Gazetesinin haberine göre 26 yaşındaki E.A., New York’a turistik amaçlı gitmek için ABD İstanbul Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulundu. Vizeyi verecek yetkili kendisine ’Fethullah Gülen’i tanıyor musun? Kendisiyle görüşecek misin?’ sorularını sordu. ’Hayır’ cevabını aldığında ise vize başvurusu reddedildi.



ABD İstanbul Konsolosluğu’na vize için yapılan bir başvuru, ilginç bir durumu ortaya çıkardı. ABD’li yetkili vize için başvuran kişiye ’Fethullah Gülen’i tanıyor musunuz?, ABD’ye gidince görüşecek misiniz’ sorusu yöneltti...



Evet, bu olay bir şirketin bilgi işlem departmanında IT uzmanı olan çalışan 26 yaşındaki E.A.’nın başından geçti. Bir ay önce ABD’ye gitmeye karar veren A., yaşadıklarını “sanki bir şaka gibi” diyerek şöyle anlatıyor:



“Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle uçak fiyatları da otel fiyatları da çok düştü. Yıllardır ABD’ye gitmeyi hayal ediyordum ve bu fırsatı değerlendirmek istedim. Ve 20- 24 Ocak tarihleri arasında New York’a gitme planı yaptım. Önce şirketime başvurdum ve ABD Konsolosluğu’ndan istenen evrakları toparladım. Arabamın ruhsat fotokopisi, çalıştığıma dair belge, kredi kartı bilgilerim, ailemin üzerine evlerin tapusu gibi bir çok belgeyi hazırladım. Daha sonra pin numarası için İş Bankası’na 20 dolar, Fortis Bank’a da 131 dolar vize ücreti yatırdım ve şirketim üzerinden 19 Aralık saat 11:00’e randevu aldım. Randevu saatinden 45 dakika önce de konsoloslukta hazır bulundum. İlk girişte bana iki numara verildi. Ardından pasaport, form ve yatırdığım para makbuzlarını bu numalardan biriyle birlikte benden aldılar. Bana ’Siz oturun biz sizi çağıracağız’ dediler. Ardından beni çağırarak parmak izimi aldılar. Yaklaşık 45 dakikalık bir beklemeden sonra beni vize işlemlerini yapacak görevli çağırdı.”



ABD İstanbul Konsolosluğu’nda ABD’li yetkili ile Türkçe konuştuğunu anlatan A., aralarındaki diyaloğu bütün ayrıntılarıyla şöyle aktardı:



ABD’li yetkili: Ne kadar süredir çalışıyorsunuz?



A.: 3 yıldır çalışıyorum.



ABD’li yetkili: Daha önceden yurtdışına çıktınız mı?



A.: İngiltere ve Almanya’ya gittim.



ABD’li yetkili: Nerede kalacaksın?



A.: Otelde kalacağım. Uçak ve otel bilgilerim dosyamda.



ABD’li yetkili: İngilizce biliyor musunuz?



A.: İdare edebileceğim kadar.



ABD’li yetkili: İngilizce olmadan nereleri gezebilirsin ki?



A.: Otelime yakın olan her yeri gezmeyi planlıyorum.



E.A. bu konuşmanın ardından ABD’li yetkilinin cam üzerine yapıştırılmış not kağıtlarından birini aldığını ve üzerinde Fethullah Gülen yazdığını söyledi. Daha sonra ABD’li yetkilinin bu yazıyı kendisine göseterdiğini belirtti. Aralarında geçen konuşmayı ise şöyle anlattı:



ABD’li yetkili: Bu kişiyi tanıyor musunuz? ABD’ye gittiğinizde bu kişiyle görüşecek misiniz?



A.: İsmen tanıyorum ama kişisel tanışıklığım yok. Ayrıca kendisiyle de görüşmeyeceğim.



ABD’li yetkili: Orta parmağınızı parmak izi makinasına dokundurun. (Dokunduruyor)



ABD’li yetkili: Başvurunuz red edildi.



A.: Neden!!!



ABD’li yetkili: ABD’ye gitmeye müsait değilsiniz.



A.: Neden!!!



ABD’li yetkili: Açıklama yapmıyoruz.



’Muhabbet olsun’ diye...



Bu durumu anlayamayan A., hemen Ankara ABD Başkonsolosluğu’nu aradı. Yetkili bir kişiyle görüştüğünü söyleyen A., yaşadıklarını anlattı: “Beni Konsolos’un asistanına aktardılar. Durumu anlattım, başvurumu sistemde inceledi. Dosyamı incelerken yetkiliye Fethullah Gülen sorusu sorulduğunu söyledim. Bunun üzerine bana ’Sistemde böyle bir soru sorulduğuna dair bilgi yok. Ancak yetkili muhabbet olsun diye sormuştur’ dedi. Daha sonra ise bir açıklama yapmadı ve sadece ’Başvurunuz uygun görülmemiş’ demekle yetindi.”



Altı aydır aynı uygulama var



ABD’nin vize görüşmelerinde Fethullah Gülen sorusunu aylardır sorduğu ve rutin bir uygulama olduğu iddia edildi. İsim vermeden konuşan bir üst düzey turizm acentesi yöneticisi, Fethullah Gülen sorusunun altı aydan beri Amerikan konsolosluğunda vize almaya gelenlere sorulduğunu öne sürdü. İşlerinin etkilenmemesi için ismini gizli tutan a cente yöneticisi, şirketi aracılığıyla Amerika’ya gitmek isteyen İstanbullu bir ailenin başından geçenleri şöyle anlattı:



“Kadının annesinin Green Card’ı vardı ve ABD’de yaşıyor. Ağabeyi de oturum izni ve çalışma izni var ve yıllardır orada ikamet ediyor. Geçen ağustos ayında tatil amaçlı iki çocuklarıyla birlikte gitmek istediler. Kadın çocuklarıyla birlikte daha önceden gidecek. Eşi ise belli bir süre sonra işlerini bitirerek onlara katılacaktı. Ağustos ayı başında Vize almak için İstanbul’daki Amerikan konsolosluğuna başvurdu. Vize görüşmesine Afrika kökenli bir Amerikalı girdi. Görevli, kadına nereye gitmek istediğini ve ne amaçlı gitmek istediğini sordu. Kadın annesinin ve ağabeyinin Washington’da yaşadığını ve onların yanına tatile gitmek istediğini söyledi. Kocasının da işlerini bitirerek daha sonra kendilerine katılacağını ifade etti. Vize görevlisi kadına ”Fethullah Gülen’i görmeye mi gidiyorsunuz“ diye sordu. Neye uğradığını şaşıran kadın ”Hayır biz sadece tatile gidiyoruz“ cevabını verdi. Bu sefer Amerikalı yetkili, ”Kocan Amerika’ya gelince mi Fethullah Gülen’i görmeye gideceksiniz“ diye üstelemiş. Kadın da ”Bakın deminden beri ısrarla bunu soruyorsunuz ama benim Fethullah Gülen’le hiçbir işim olmaz. Kendisini sadece basından tanırım ve hiç bir şekilde onunla bağlantıya girmek veya görüşmek istemem. Bu sorularla sadece benim rahatsız olmama sebep oluyorsunuz“ diye cevap vermiş. Görevlisi de bu sözlerden sonra görüşmeyi sonlandırarak kadına ve ailesinin diğer üyelerine ABD’ye girmeleri için gerekli olan vizeyi onayladı.”