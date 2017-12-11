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ABD vize başvuruları için aylar sonrasına randevu veriyor

Hastalık gibi durumlarda, başvuru tarihi öne alınabiliyor

11 Aralık 2017 19:46

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından iki ülkenin ilişkileri yeniden gerilirken, vize konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Vize randevusu için başvuranlara aylar sonrası için randevu veriliyor. 

NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, ABD ile Türkiye arasında yeni bir gerginliğe neden olurken, vize krizi de kısmen devam ediyor. Vize randevusu için başvuranlara aylar sonrası için randevu veriliyor. Hastalık gibi durumlarda, başvuru tarihi öne alınabiliyor. Vize randevusu için önce 160 dolar harç ödeniyor. Ardından randevu takvimi açılıyor ve bu ücret geri ödenmiyor. 

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un FETÖ soruşturmasında tutuklanmasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, geçen 9 Ekim’de Türkiye’den vize başvurusu alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. ABD Büyükelçiliği, 6 Kasım’da ise yeni bir kararla sınırlı vize hizmeti verilmeye başlandığını duyurmuştu.

 

 

 

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