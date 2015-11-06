T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD verisi doları sert yükseltti

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasıyla dolar 2,93 seviyesini gördü

06 Kasım 2015 19:21

ABD'de tarım dışı istihdam 271 binle beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dolarda sert yükselişe neden oldu.  Veri öncesi 2,88 civarında olan kur 2,93'e yaklaştı. Dolar/TL saat 16.30'da 2,9292'yi gördü, ardından 2,90'nın üzerinde seyretti.  ABD'de tarım dışı istihdam 271 binle beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 5'e geriledi. Reuters anketi tarım dışı istihdamın geçen ay 180 bin arttığına, işsizlik oranının ise değişmeyerek yüzde 5,1'de kaldığına işaret ediyordu. 

Ağustos ayı istihdam artışı 136 binden 153 bine revize edilirken, Eylül verisi de 142 binden 137 bine düşürüldü.

Saat başı ücretler 6,5 yılın zirvesinde

Saat başına ücretler yüzde 0,4 artışla yıllık bazda 2009 ortasından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Faiz artışı işareti

ABD istihdam verisi Fed'in Aralık toplantısı öncesinde önem taşıyor. Fed Başkanı Janet Yelllen, önümüzdeki ay faizde arış olabileceğini belirtmiş, verilere bakacaklarını söylemişti. İstihdamdaki hızlı toparlanma piyasalarda faiz artışının yaklaştığına işaret etti. 

 

ETİKETLER

dolarekonomiabdtarım dışı istihdam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24