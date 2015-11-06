ABD verisi doları sert yükseltti

ABD'de tarım dışı istihdam 271 binle beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dolarda sert yükselişe neden oldu. Veri öncesi 2,88 civarında olan kur 2,93'e yaklaştı. Dolar/TL saat 16.30'da 2,9292'yi gördü, ardından 2,90'nın üzerinde seyretti. ABD'de tarım dışı istihdam 271 binle beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 5'e geriledi. Reuters anketi tarım dışı istihdamın geçen ay 180 bin arttığına, işsizlik oranının ise değişmeyerek yüzde 5,1'de kaldığına işaret ediyordu.

Ağustos ayı istihdam artışı 136 binden 153 bine revize edilirken, Eylül verisi de 142 binden 137 bine düşürüldü.

Saat başı ücretler 6,5 yılın zirvesinde

Saat başına ücretler yüzde 0,4 artışla yıllık bazda 2009 ortasından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Faiz artışı işareti

ABD istihdam verisi Fed'in Aralık toplantısı öncesinde önem taşıyor. Fed Başkanı Janet Yelllen, önümüzdeki ay faizde arış olabileceğini belirtmiş, verilere bakacaklarını söylemişti. İstihdamdaki hızlı toparlanma piyasalarda faiz artışının yaklaştığına işaret etti.