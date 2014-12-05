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Ekonomi

ABD verileri doları 2.26'ya fırlattı

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde olması, doların yükselmesine neden oldu

05 Aralık 2014 19:41

ABD istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde bir artış göstermesinin ardından dolar ani bir yükselişle 2.26 seviyesine geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 321 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 230 bin kişi artması yönündeydi.

Böylece ABD'de Ocak 2012'den bu yana ilk kez aylık istihdam bu kadar yüksek çıktı.

Ülkenin işsizlik oranı aynı ayda yüzde 5,8 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de yüzde 5,8 olan oranın aynı kalacağı yönündeydi.

İstihdam verilerinin beklenmedik derecede yüksek çıkması doları hareketlendirdi. Saat 15:30'da açıklanan veri öncesi 2,2330 TL seviyesinde olan dolar 2,26 TL'yi aştı. Dolar saat 17:35'te 2,2645 TL'den işlem gördü.

Dolar gelişmiş ülkelerin kurlarına karşı da çıkışa geçti. 6 gelişmiş ülkenin kuruna endekslenen dolar endeksi 89.24 ile, Nisan 2006'dan bu yana zirvesine çıktı.

 

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