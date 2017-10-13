ABD: Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Ekim (DHA)-ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD ile Türkiye ile arasında diplomatik krize yol açan \'vizeleri karşılıklı askıya alma\' kararının yarattığı gerginliğin düşmesinden yana olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson arasında dün yapılan telefon görüşmesine de değinen Nauert, görüşmede tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson ile iki ABD misyonu çalışanının durumlarının ele alındığını belirtti. Nauert, tutukluların aileleri ve avukatları ile görüştürülmesi yönünde verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini kaydetti. Nauert,\'Türkiye\'nin ABD\'den uzaklaşmasını istemeyiz. Beklentimiz gerginliğin düşmesi yönünde. Türkiye önemli bir NATO müttefiki\' ifadelerini kullandı.

