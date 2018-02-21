"ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermesi Suriye'de çözüme katkı sunmadı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürtlerin özerklik açıklaması ile ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğini desteklemesinin Suriye'de çözüme katkı sunmadığını söyledi. Lavrov, Suriye hükümetinin Kürtler ve diğer etnik gruplarla diyalog kurması gerektiğini ifade etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki Kürt nüfusun bir kısmının bir süre önce özerklik açıklaması yapması, çözüme katkı sunmadı. ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermek ve Şam'a bağlı olmadığı belirtilen bölgelerde yerel yönetimler kurulmasını desteklemek için attığı adımlar da çözüme katkı sunmadı" dedi.

"Suriye hükümeti Kürtlerle diyalog kurmalı"

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, Suriye hükümetinin egemenlik ilkesinden yola çıkarak Kürtler de dahil tüm etnik gruplarla diyalog kurması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye hükümeti, ülke topraklarının tamamında egemenlik ilkesine göre hareket etmeli. Bu, Kürtler de dahil tüm etnik grupların ve mezheplerin temsilcileriyle diyalog kurulması gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

" Tüm dış aktörler Şam'a diyalog kurmalı"

Afrin'deki durumu da değerlendiren Lavrov, tüm dış aktörlere Şam'la diyalog kurma çağrısı yaptı.

"İstisnasız tüm dış aktörler, özellikle de Suriye'de varlık gösterenler, BM Güvenlik Konseyi'nde birçok kez onaylanan Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesi kapsamında Suriye hükümetiyle diyalog kurulması gerektiğini kabul etmeli" diye devam eden Lavrov, krizin ancak diyalogla çözülebileceğini vurguladı.

Lavrov, Suriye'deki tüm etnik grupların ve mezheplerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.