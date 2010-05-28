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Ekonomi

ABD ve Türkiye Eskişehir'de lokomatif üretecek

Ortak üretimle ilgili açıklama Ulaştırma Bakanı tarafından Brezilya'da gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'nin (TÜLOMSAŞ) ABD şirketi General Electric (GE) ile Eskişehir'de ortaklaşa lokomotif üreteceklerini söyledi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Brezilya seyahatinde eşlik eden Ulaştırma Bakanı Yıldırım, TÜLOMSAŞ ile GE'nin ortak olduklarını bildirdi. Buna göre, tanesi 3 milyon euro olan ve GE tarafından geliştirilen lokomotifler TÜLOMSAŞ Eskişehir tesislerinde üretilecek.


Üretilecek lokomotiflerin, GE tarafından geliştirilen elektrikli dizel motora sahip olacağını anlatan Yıldırım, seri üretime 2011 yılında geçileceğini açıkladı.


Yüzde 50'şer pay ile gerçekleşen ortaklık sonucu üretilecek lokomotiflerin Avrupa, Orta Doğu ve Kafkaslar'a satılması hedefleniyor. Eskişehir'deki tesislerin alt yapısının üretime hazır olduğunu ifade eden Yıldırım, üretime 2011 yılında başlanacağını söyledi.


İlk aşamada toplam 51 lokomotif üretileceğini açıklayan Bakan Yıldırım, bunların 31'inin GE'nin müşterileri için 20'sinin ise TCDD için üretileceğini belirtti. Projenin GE'nin, alt yapının ise TÜLOMSAŞ'ın olduğunu kaydeden Binali Yıldırım, her bir lokomotifin değerinin 3 milyon euro olacağını ifade etti.

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