ABD ve Suudi Arabistan arasında 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump ilk yurt dışı seyahatinin birinci durağı olan Suudi Arabistan’da. Sabah saatlerinde başkent Riyad’a iniş yapan Trump ve eşini Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud karşıladı.

Trump’a ziyaretinde eşi Melanie Trump’ın yanı sıra kızı İvanka ve damadı Jared Kushner de eşlik ediyor.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD halkının çıkarlarını korumak için bu seyahatleri yaptığını ifade eden ABD Başkanı yolculuğa çıkmadan önce ki ulusa seslenişinde de “Seyahatin amaçlarından biri dünyayı teröre karşı savaşta bir araya getirmek” dedi.

Öte yandan, ziyaret öncesi Suudi Arabistan cadde ve sokaklarına Trump’ın fotoğrafları ve ABD bayrakları asılırken, ülke basını da ziyareti “tarihi” şeklinde değerlendirdi.

Siyaset uzmanı Selman El Ansari “Suudi medyasında çok olumlu, enerjik bir ivme var. Trump’un ziyaretine büyük önem veriliyor. Ve bu çok anlaşılır; çünkü tarihi bir ziyaret, daha önce hiç gerçekleşmemiş eşi benzeri görülmemiş” diye konuştu.

Donald Trump Suudi Arabistan’dan sonra sırasıyla İsrail, Belçika ve İtalya’yı ziyaret edecek.