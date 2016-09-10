ABD ve Rusya Suriye'de ateşkes konusunda anlaştı



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede, Suriye’de çatışmaların Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 12 Eylül pazartesi gününden itibaren durdurulması konusunda anlaştı. ABD ve Rusya’nın üzerinde anlaştığı plan, ateşkesin yanı sıra beş yıldan uzun süredir devam eden çatışmalara son verilmesi için siyasi bir çözümü kapsıyor. Bunun yanı sıra ABD ve Rusya saatler süren pazarlıklarda Suriye’de askerî alanda işbirliği yapılması konusunda da uzlaşmaya vardı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de taraflar yedi gün boyunca ateşkese uydukları takdirde, Suriye’deki El-Nusra, İŞID ve El Kaide gibi terör grupları ile mücadele için Rusya ile askerî alanda işbirliği yapacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da hangi bölgelerde terörle mücadele yapılacağına dair iki ülkenin anlaştığını belirtti. Lavrov ayrıca vurulacak hedefler ve istihbarat paylaşımı konusunda da görüş alışverişi yapacaklarını kaydetti.

“Bir dönüm noktası”

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, üzerinde uzlaşılan planın Suriye’de iç savaşta bir “dönüm noktası” olabileceğini söyledi. Kerry, bu plan sayesinde zor durumda olan Suriyelilere insanî yardımın ulaştırılmasına da olanak sağlanacağını sözlerine ekledi.

ABD ile Rusya’nın üzerinde anlaşmaya vardığı plan ayrıca siyasî çözüm sürecini de içeriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın ateşkes konusunu Suriye hükümeti ile görüştüğünü belirtti. Kerry de Washington’ın Suriyeli muhalifler ile görüştüğünü söyleyerek, muhaliflerin karşı tarafın da uyması koşuluyla ateşkese hazır olduğunu ifade etti. Lavrov, tarafların Cenevre’de kesintiye uğrayan barış görüşmelerine en kısa zamanda yeniden başlamasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (HNC) sözcüsü, Rus haber ajansı Tass’a yaptığı açıklamada, ülkede iktidardaki Beşar Esad ve askerleri ateşkese uyduğu sürece, ABD ile Rusya arasındaki anlaşmayı desteklediklerini söyledi.

Plan memnuniyetle karşılandı

ABD ile Rusya’nın Suriye’de ateşkesin sağlanması konusunda uzlaşmaya varması memnuniyetle karşılandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Ateşkesin başlamasının ardından BM’e bağlı kuruluşların Suriyelilere yardım için hazır olduğunu belirten Mistura, Suriye halkı için yeniden umut doğduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Rusya arasında yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Suriye ve bölgedeki taraflara, Washington ve Moskova arasında yapılan anlaşmaya uymaları ve çatışmalara en geç pazartesi günü son vermeleri çağrısında bulundu.