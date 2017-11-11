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ABD ve Rusya Suriye konusunda mutabakata vardı

Putin ve Trump Suriye krizinde askeri bir çözüm bulunamayacağı konusunda uzlaştı

11 Kasım 2017 12:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'tan ortak Suriye açıklaması. İki lider, Vietnam'daki APEC zirvesinde onay verdikleri açıklamada siyasi çözüm çağrısı yaptı. Putin ve Trump, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine" bağlılık beyan etti.

IŞİD’in geriletilmesiyle Suriye’de doğrudan çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bulunan Rusya ve ABD’nin bir mutabakata vardığı açıklandı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Vietnam’daki APEC zirvesinde yaptıkları kısa görüşmede ortak bir açıklamaya onay verdiğini duyurdu.

Gazete Duvar'ın Rus ajansı Tass’ıtan aktardığı haberine göre, mutabakatın öne çıkan maddeleri şunlar:

- Putin ve Trump Suriye krizinde askeri bir çözüm bulunamayacağı konusunda uzlaştı;

- İki lider, Suriye ihtilafının tüm taraflarına Cenevre barış sürecine aktif biçimde katılma çağrısı yaptı;

- Putin ve Trump Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılık beyan etti;

- ABD ve Rusya’nın çatışmadan kaçınmak için iletişim kanalları kurması üzerinde anlaşıldı;

- İki lider IŞİD’i yenilgiye uğratmak için ortak çabaları sürdürmek konusunda uzlaştı.

Lavrov: Konferans tarihi belli değil 

Mutabakatın basına duyurulmasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan da bir açıklama geldi. Lavrov, PYD’nin davet edilmesi nedeniyle Türkiye’nin tepkisini çeken barış konferansı için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

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