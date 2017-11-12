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Dünya

ABD ve Rusya Suriye konusunda anlaştı

Trump, Putin ile imzaladıkları bildirinin Suriye'de çok fazla sayıda kişinin hayatını kurtaracağını söyledi

12 Kasım 2017 02:58

ABD ve Rusya, ortak bir bildiri imzalayarak, Suriye krizinde askeri bir çözümün olmadığını duyurdu.

Vietnam'ın Da Nang kentinde gerçekleşen Asya-Pasifik Ekonomik Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye bildirgesini onayladı. Putin ve Trump'ın aile fotoğrafı çekimi öncesi konuyu konuştukları belirtildi.

İki liderin, IŞİD'in bir an önce sona erdirilmesi için çağrıda bulunduğu ve ABD ve Rus güçlerinin güvenliği için askeri kanalların açık bırakılması konusunda anlaştığı da kaydedildi. Yapılan açıklamalar göre, Trump ve Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istedikleri ve tüm tarafları Cenevre sürecinde çözüm bulmaya davet ettikleri belirtildi. Suriye konusundaki uzlaşma bildirisinin Rus ve Amerikalı uzmanlar tarafından kaleme alındığı ve iki ülkenin dışişleri bakanları Sergei Lavrov ile Rex Tillerson tarafından da koordine edildiği bildirildi.

Başkan Trump, Vietnam'da Putin'le iki ya da üç kez kısa sohbet ettiklerini söyledi. Vietnam'ı başkenti Hanoi'ye uçuşu sırasında gazetecilerle konuşan Trump, Putin ile imzaladıkları bildirinin Suriye'de çok fazla sayıda kişinin hayatını kurtaracağını söyledi. Trump, Putin ile konuşmalarında kendisine Rusya'nn ABD seçimlerine müdahale etmediğini aktardığını da söyledi ve 'Müdahale etmediğini söyledi. Kendisine tekrar sordum. Bir soruyu kaç kere sorabilirsiniz ki' dedi.

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