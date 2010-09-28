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Dünya

ABD ve Rusya bu adamın peşinde

Victor Bout’un uzayan tutukluluğunun sırrı ortaya çıktı. İddiaya göre, “Ölüm Tanrısı” Kremlin’in tüm sırlarını biliyor...

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Victor Bout’un uzayan tutukluluğunun sırrı ortaya çıktı. İddiaya göre, “Ölüm Tanrısı” Kremlin’in tüm sırlarını biliyor. Rusya, bu yüzden ABD’ye teslim edilmesini engellemek için elinden geleni yapıyor.

Dünyada son 20 yılın neredeyse tüm savaşlarında, bazen iki tarafa birden silah satan  Rus silah kaçakçısı Victor Bout’un ABD ile Rusya arasında paylaşılamamasının ardından gizemli bir hikâye çıktı. Tayland’da iki yıl önce tutuklanan Bout’un geçen ay ABD’ye teslim edilmesi gerekiyordu. Öyle ki mahkeme kararının ardından ABD Hava Kuvvetleri 20 Ağustos günü Bout’u teslim almak için Tayland’a özel bir uçak gönderdi. Azılı silah kaçakçısını kendileri yargılamak istedikleri için Tayland’a, Bout karşılığında üç Black Hawk savaş helikopteri ve 120 milyon dolar vermişlerdi ve sonunda istediklerini elde ediyorlardı. Ancak Bangkok’tan elleri boş döndüler. Zira Rusya son anda bastırmış ve ucuz petrol satışı karşılığında Tayland’ı Bout’u göndermekten vazgeçirmeyi başarmıştı. Tayland iki dev arasında kalınca son kararlarını 4 Ekim’de açıklama kararı aldı.  

Paylaşılamayan adam


Başbakan yardımcısının arkadaşı

Rusya ve ABD arasında iki tarafın da açık açık “diplomatik kriz” olarak tanımladığı bu ilginç çekişmenin arka planını Fransız Nouvel Observateur dergisi yazdı. Dergiye konuşan Rus casusu Juan Zarate’ye göre, Bout’un Rus devleti ile derin bağları bulunuyor. Hatta Başbakan Putin’in sağ kolu Igor Seçin’le çok yakın arkadaşlar. Rus gazeteci Yulia Latynina ise Seçin’in Bout’u, Kremlin’in ABD’ye karşı yürüttüğü gizli savaşta kullandığını iddia ediyor. Victor Bout daha önce, “Bildiklerimi söylersem alnımın ortasında koca bir delik açılır” demişti. 

Altı dil konuşuyor

Rus Askeri Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü mezunu olan ve altı dil bilen Bout, Sovyetler Birliği döneminde orduda tercüman olarak görev yaptı. Bout’un Rus Askeri İstihbarat Servisi GRU’da binbaşılık yaptığı iddiaları da çıktı. Sovyetler Birliği’nin yıkılması ardından Bout, eski uçaklarla bir lojistik firması kurdu ve silah ticaretine başladı. “Ölüm tüccarı” olarak anılan Bout’un hayatı Nicholas Cage’in başrolünü oynadığı “Savaş Tanrısı” filmine konu oldu.



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