ABD ve Rusya bu adamın peşinde

T24

Altı dil konuşuyor

Dünyada son 20 yılın neredeyse tüm savaşlarında, bazen iki tarafa birden silah satan Rus silah kaçakçısı Victor Bout’un ABD ile Rusya arasında paylaşılamamasının ardından gizemli bir hikâye çıktı. Tayland’da iki yıl önce tutuklanan Bout’un geçen ay ABD’ye teslim edilmesi gerekiyordu. Öyle ki mahkeme kararının ardından ABD Hava Kuvvetleri 20 Ağustos günü Bout’u teslim almak için Tayland’a özel bir uçak gönderdi. Azılı silah kaçakçısını kendileri yargılamak istedikleri için Tayland’a, Bout karşılığında üç Black Hawk savaş helikopteri ve 120 milyon dolar vermişlerdi ve sonunda istediklerini elde ediyorlardı. Ancak Bangkok’tan elleri boş döndüler. Zira Rusya son anda bastırmış ve ucuz petrol satışı karşılığında Tayland’ı Bout’u göndermekten vazgeçirmeyi başarmıştı. Tayland iki dev arasında kalınca son kararlarını 4 Ekim’de açıklama kararı aldı.Rusya ve ABD arasında iki tarafın da açık açık “diplomatik kriz” olarak tanımladığı bu ilginç çekişmenin arka planını Fransız Nouvel Observateur dergisi yazdı. Dergiye konuşan Rus casusu Juan Zarate’ye göre, Bout’un Rus devleti ile derin bağları bulunuyor. Hatta Başbakan Putin’in sağ kolu Igor Seçin’le çok yakın arkadaşlar. Rus gazeteci Yulia Latynina ise Seçin’in Bout’u, Kremlin’in ABD’ye karşı yürüttüğü gizli savaşta kullandığını iddia ediyor. Victor Bout daha önce, “Bildiklerimi söylersem alnımın ortasında koca bir delik açılır” demişti.Rus Askeri Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü mezunu olan ve altı dil bilen Bout, Sovyetler Birliği döneminde orduda tercüman olarak görev yaptı. Bout’un Rus Askeri İstihbarat Servisi GRU’da binbaşılık yaptığı iddiaları da çıktı. Sovyetler Birliği’nin yıkılması ardından Bout, eski uçaklarla bir lojistik firması kurdu ve silah ticaretine başladı. “Ölüm tüccarı” olarak anılan Bout’un hayatı Nicholas Cage’in başrolünü oynadığı “Savaş Tanrısı” filmine konu oldu.